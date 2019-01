Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) übergibt Spende an Kinderarche Sachsen e. V.

16.01.19

Die Kinderarche Sachsen gibt jungen Menschen ein Zuhause auf Zeit. Der Verein ist mit über 40 Einrichtungen, Wohngruppen, Kindertagesstätten sowie anderen Angeboten in sieben sächsischen Landkreisen und in Dresden präsent und betreut insgesamt 1.500 Kinder, Jugendliche und Familien. LTV SACHSEN unterstützt mit einer Spende die Arbeit der Kinderarche Sachsen.



Die Kinderarche Sachsen ist ein verlässlicher Partner für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Sie vermittelt Wärme, Geborgenheit, Halt und Zuwendung und erschließt für die ihr anvertrauten jungen Menschen neue Lebensperspektiven.



Vor allem die Kinder und Jugendlichen, die in den Wohngruppen leben, bringen oft Wut und Frust mit. Um ihnen zu helfen, sich wieder wohl zu fühlen und Selbstbewusstsein zu gewinnen, setzt die Kinderarche Sachsen auch auf die Kunsttherapie. Ausgestattet mit Papier, Pinsel und Farbe, Holz, Glas und Keramik arbeiten die Jungen und Mädchen kreativ, schaffen etwas Eigenes, auf das sie stolz sind, können sich in der Stunde mit dem Kunsttherapeuten ganz auf sich selbst einlassen. Sie schöpfen neue Kraft, lernen, ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, und empfinden dabei wieder Freude und Glück.



„Als LTV SACHSEN freuen wir uns, dass wir diese Arbeit mit einem kleinen Beitrag unterstützen können. Es ist uns wichtig, uns auch für soziale Themen zu engagieren. Damit kommen wir unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung nach.“ so Dr. Matthias Rößler, Präsident des LTV SACHSEN während der Übergabe des symbolischen Schecks an die Kinderarche Sachsen.



Im Zusammenhang mit der Planung seines Weihnachtsgrußes zum Jahreswechsel 2018/2019 hat sich der LTV SACHSEN statt einer analogen Karte für eine digitale Grußform entschieden. Durch Digitalisierung werden verschiedene Ressourcen wie z. B. Papier, Druckfarben und Versandkosten eingespart, wodurch wiederum finanzielle Mittel frei werden.



Einen Teil der eingesparten Kosten möchte der LTV SACHSEN mit Freude zur Förderung und Unterstützung an die Kinder- und Jugendarbeit sinnvoll weitergegeben. Er unterstützt damit die Arbeit der Kinderarche Sachsen e.V. mit einer Zuwendung in Höhe von 300,00 Euro. Der Verein wird diese Mittel für die Anschaffung von Kreativmaterialien für die Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche einsetzen.



Viel Spaß und gutes Gelingen im neuen Jahr wünscht der Landestourismusverband Sachsen e.V. bei allen Projekten der Kinderarche Sachsen e.V.

