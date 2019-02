LTV SACHSEN freut sich über Rekordergebnisse bei Gästen, Übernachtungen und Gästezufriedenheit

19.02.19

2018 erzielte der sächsische Tourismus sein bisher bestes Ergebnis. Mit 8,2 Millionen Gästeankünften und 20,1 Millionen Übernachtungen begrüßte Sachsen so viele Gäste wie noch nie. Der Tourismus in Sachsen festigt damit seine Position auf dem hohen Niveau der Vorjahre. „Ein Zuwachs von 4 Prozent bei den Gästeankünften und 2,9% bei den Übernachtungen insgesamt sind für uns ein großer Erfolg. Die Zahlen belegen die große Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Sachsen“, kommentiert Dr. Matthias Rößler MdL, Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) die Ergebnisse.​



Durchweg alle Regionen profitierten vom Interesse der Urlauber an Sachsen. Über die größten Zuwächse konnten sich bei den Ankünften mit +9,4% die Sächsische Schweiz, mit +7,5% die Stadt Leipzig und mit +5,9% das Vogtland freuen.



Gemessen an den absoluten Zahlen ist der Gewinner die Stadt Dresden (2,2 Mio. Gäste und 4,6 Mio. Übernachtungen), gefolgt von Leipzig (1,8 Mio. Gäste und 3,4 Mio. Übernachtungen) und dem Erzgebirge (1,1 Mio. Gäste und 3,1 Mio. Übernachtungen).

Zusammen verzeichnen die drei Destinationen über 55% aller Übernachtungen. Auch das Sächsische Burgen- und Heideland und das Vogtland konnten 2018 eine Steigerung von jeweils +3,0% bei den Übernachtungen erzielen.



Erfolg stellt sich aber erst ein, wenn Menge und Qualität stimmen. Deshalb freuen wir uns auch über Bestnoten in der Gästezufriedenheit. Die Gastgeber in Sachsen erhalten von ihren Gästen Bestnoten. Das Monitoringsystem TrustYou weist in einer exklusiven Auswertung des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) für das Jahr 2018 einen Wert von 84,5 Punkten (+1,2 Punkte gegenüber 2017) auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 Punkten aus. Regionaler Spitzenreiter ist die Sächsische Schweiz, gefolgt vom Erzgebirge.



„Die Zahlen der Gäste, der Übernachtungen und der Gästezufriedenheit steigen weiter. Meine größte Anerkennung an unsere Gastgeber, die damit einen wichtigen Beitrag für das Ansehen unseres Landes leisten.“ erklärt LTV- und Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler MdL.



www.ltv-sachsen.de

(lifePR) (