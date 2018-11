"Bäm Plopp Boom" - Auf die Plätze, fertig, los!

22.11.18

„Bäm Plopp Boom!“ – Der Wettstreit um die besten Projekte 2019 hat wieder begonnen. Im Mittelpunkt des LSB-Vereinswettbewerbs stehen die Talentsuche oder die Talentförderung im (Nachwuchs-)Leistungssport. Besonderes Engagement wird auch in diesem Jahr durch den Landessportbund Rheinland-Pfalz mit einem attraktiven Preisgeld belohnt. Dieses stammt aus den Erträgen der Lotterie „Glücksspirale“ sowie der Zusatzlotterie „Sieger-Chance“. Bereits im vergangenen Jahr war das Projekt ein toller Erfolg und es konnten insgesamt 115.000 Euro an 20 Vereinsprojekte in Rheinland-Pfalz ausgeschüttet werden.



Grundvoraussetzung ist ein schlüssiges Konzept, das dem Nachwuchsleistungssport zugutekommt. Dabei wird Wert auf Kreativität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gelegt. Teilnehmen können alle Sportvereine aus Rheinland-Pfalz. Bis zum 28. Februar 2019 können die Vereine ihre Ideen aufploppen lassen und sich mit ihrem Projekt unter www.baemploppboom.de bewerben und die LSB-Jury von ihrem Projekt überzeugen. Die Einsendungen nimmt der LSB per Post (Landessportbund RLP, Stichwort: „Bäm Plopp Bomm“, Rheinallee 1, 55116 Mainz) oder per E-Mail (info@baemploppboom.de) entgegen.

