Ferienkalender erscheint im Februar 2018

Seit heute online und damit nutzbar für die Planung der Sommerferienfahrten von Kindern und Jugendlichen in unserem Land, ist der Ferienkalender 2018 in den umweltschonenden, digitalen Versionen zum Durchblättern online oder zum Download als PDF-Datei. Außerdem lassen sich die 75 verschiedene Angebote (viele davon in mehreren Durchgängen) in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und Europa für bis zu 4.000 Kinder und Jugendliche in einer Online-Datenbank recherchieren.



Alle 31 Anbieter der im Kalender enthaltenen Freizeiten haben sich als öffentliche und freie Träger verpflichtet, die Anforderungen des Landesjugendrings für Kinder‐ und Jugendfreizeiten einzuhalten. Die verschiedenen Versionen des Online-Ferienkalender finden Sie auf dem Jugendserver unter „www.ferien.ljrmv.de“.



Ab Mitte Februar werden die Ferienkalender 2018 im ganzen Land bei Amtsverwaltungen, Jugendämtern, Stadtinformationen und Kreisjugendringen sowie bei den Geschäftsstellen der Ostseezeitung vorliegen.



Bestellen können Eltern und Institutionen die 56-seitige Broschüre kostenlos beim Landesjugendring MV in 19053 Schwerin, Goethestraße 73, info@ljrmv.de oder per Kontaktformular auf dem Jugendserver „www.ljrmv.de“.





