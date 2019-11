Pressemitteilung BoxID: 777670 (laMar Reisen)

Auge in Auge mit den Götterboten

Die Azoren - Europas Hotspot für Delfin- und Walbeobachtung und unberührten Inselurlaub

Der beste Ort um Meeressäuger in Europa zu beobachten sind die portugiesischen Azoren inmitten des Atlantiks. Über 20 verschiedene Delfin- und Walarten können dort gesichtet werden und man kann sogar mit den Delfinen im offenen Meer schwimmen.



Lange Zeit waren die Azoren hauptsächlich Seglern bekannt, da viele Atlantiküberquerer im Hafen von Horta auf der Insel Faial einen Stopp einlegen um Proviant und Kraftstoff aufzutanken und bei Peter Cafe Sport, der legendären Hafenkneipe, einzukehren. Davon zeugen die unzähligen selbstgemalten Bilder, die die Crews an der Hafenmauer hinterlassen haben.



Touristisch sind die neun Inseln immer noch wenig erschlossen und man findet statt Hotelburgen und großen Apartmentanlagen vielerorts noch die kleinen Häuschen aus schwarzem Vulkangestein. Die Azoren sind vulkanischen Ursprungs und man findet eine vielseitige Vegetation zwischen schroffen Felsformationen, überall blühen Hortensien und auf dem kargen Vulkanboden wachsen gute Inselweine.



Highlight beim Besuch der Inseln, die auch zum Inselhopping mit Fähren oder kleinen Maschinen der lokalen Fluggesellschaft einladen, sind die zahlreichen Delfine und Wale, die aufgrund des Nahrungsangebotes rund um die Inseln leben oder vorbeiziehen. Von verschiedenen Delfinarten bis hin zu Großwalen wie Pottwalen, Buckelwalen oder sogar Blauwalen, mit 30 Metern das größte Lebewesen auf der Erde, ist alles möglich auf einer Whale Watching Tour.

Portugal ist das einzige Land in Europa, wo es erlaubt ist, mit Delfinen im offenen Meer zu schnorcheln. Es dürfen dabei immer nur drei Schwimmer auf einmal zu den Tieren ins Wasser und auch nur dann, wenn die Guides das ok geben und die Delfine neugierig und keine Jungtiere in der Gruppe sind.



Wenn man sich dann langsam ins Wasser gleiten lässt, wird man als Erstes von einer einzigartigen Geräuschkulisse empfangen, dem Pfeifen und Klicken der Delfine. Mit Pfeiflauten verständigen sich die Tiere untereinander, die Klicks erzeugen sie, um sich mit deren Echo, wenn die Schallwellen auf ein Objekt treffen, zu orientieren und Fische zu fangen. Die Delfine scannen die Schwimmer damit regelrecht ab und schwimmen meist neugierig um sie herum und schauen ihnen dabei nicht selten in die Augen. Viele Menschen werden von diesen Begegnungen tief berührt, seit jeher wird von der besonderen Beziehung zwischen Mensch und Delfin berichtet. So sollen Delfine in der Antike ertrinkende Menschen gerettet haben oder gemeinsam mit ihnen auf Fischfang gegangen sein.



Fischerei spielt auf den Azoren neben der Landwirtschaft auch heute noch eine wichtige Rolle, auch wenn der Tourismus als Haupteinnahmequelle inzwischen für viele Insulaner wichtiger geworden ist. Die meisten Unterkünfte sind privat und liebevoll eingerichtet. LaMar vermittelt auf den Inseln verschiedene Unterkünfte und Delfin- und Walbeobachtungsfahrten für einen individuellen Aufenthalt sowie auch Gruppenreisen mit dem Schwerpunkt auf Meeressäugerbeobachtung.



weitere Informationen: https://www.lamar-reisen.de/whale-watching/azoren/

