Und täglich grüßt der Sommer - Vier Wege, deine schönsten Momente festzuhalten

Die Aufnahmen schöner Sommermomente sammeln sich in Massen auf Smartphone-Speichern: Hochzeitsbilder, lustige Wochenendausflüge, Familienurlaube und lange Abende mit Freunden finden sich darunter. Um diese Erinnerungen nochmal durchleben zu können, teilt LALALAB vier Ideen, wie die Erinnerung an die lauen Sommerabende noch etwas länger anhalten kann.



#1: Backpacking in den Semesterferien:



Vor der Prüfungsphase sitzen die ersten Studenten bereits in den Reihen des Hörsaals, klicken sich auf Google durch Karibik-Bilder und buchen Flüge. Wenn weder Arbeit noch Praktikum auf der Agenda stehen, findet man viele Studenten auf Weltreise. Hier erlebt man Ungewöhnliches: Schwimmen gehen mit Bahama-Schweinen, regionaler Avocado-Anbau, Lagerfeuertänze oder die ersten Stehversuche auf einem Surfbrett. Ein ständiger Begleiter aller Abenteuer-Studenten ist das Smartphone. Als gerahmtes Poster schaffen es die Bilder vom mobilen Endgerät dann auch lebendig und dekorativ an die Wand eines WG-Zimmers und überdecken dabei vielleicht sogar den ein oder anderen Schönheitsfleck an der Tapete.



#2: Sommer, Sonne, Sonnenschein auch nach dem Urlaub:



Wäre es nicht schön, wenn es immer Sommer wär‘? Lange Sommerabende in Spanien, wo das Meer die Sonne küsst. Solche Aufnahmen sammeln sich oft auf dem Smartphone an oder auf der Speicherkarte der Kamera, um Sie später in einem Ordner auf dem Laptop zu verstauen. Dabei gibt es einen passenden Ort, um sich immer wieder an den gemütlichen Strandtag mit Freunden zu erinnern: Die Küche! Neben der Einkaufsliste sollte auch der Urlaub am Meer in Form von Fotomagneten einen festen Platz direkt am Kühlschrank haben. Sobald der Winter vor der Tür steht, erfreut man sich so an die Erinnerungen an den Sommerurlaub, während sich gerade der süße Duft von frischgebackenen Weihnachtsplätzchen im eigenen Heim verteilt.



#3: Minimalistische Anleitung zur Pflege von Freundschaften:



An langen, warmen Abenden mit Freunden und der Familie auf der Terrasse sitzen, grillen oder nur ein Glas Wein trinken und reden. Solche Augenblicke machen den Sommer und das gesellige Miteinander zu etwas ganz Besonderem – und sie einzufangen ist die Mühe wert. Denn nach dem Sommer ist bekanntlich vor Weihnachten – und ein paar Geburtstage liegen meist auch dazwischen. Wer keine selbsternannte Legebatterie für Geschenk-Ideen ist, kann auf Bilder-Boxen zurückgreifen und so auch den gemeinsamen Sommer nochmal Revue passieren lassen.



#4: Unvergessene Familienmomente:



Über 400.000 Eheschließungen gab es laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland im letzten Jahr. Besonders beliebt sind dabei die warmen Sommermonate mit Aussicht auf gutes Wetter. Dann muss es auch nicht immer der teure Hochzeitsfotograf sein: Handyabzüge lassen sich gut verwenden und in sichtbare Erinnerungen verwandeln. So werden später die Momente, wie die Trauung und der Hochzeitstanz in einem Fotobuch gesammelt, um auch noch Monate nach der Hochzeit den schönsten Tag im Leben des Brautpaares nachzuerleben.



LALALAB ist zu finden bei:

Instagram: https://www.instagram.com/lalalab/?hl=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/lalalab/

