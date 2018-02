Übertragung der David Goffin Tennis-Matches live auf Facebook

Die Matches von David Goffin beim ATP250 Turnier in Montpellier (5. bis 11. Februar 2018) werden live und exklusiv in Belgien auf dem Facebook-Kanal des Tennis-Stars übertragen. Die Ausstrahlung auf Facebook ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts von Lagardère Sports, Octagon (für David Goffin) und AA Drinks. Damit wird gewährleistet, dass die belgischen Tennis-Fans die Spiele des Weltranglistensiebten in seinem Heimatland verfolgen können. Präsentiert werden die Matches auf Facebook von David Goffins offiziellem Sponsor, dem holländischen Getränkehersteller AA Drinks.



Tennis-Star David Goffin erklärt: “Es freut mich sehr, dass die belgischen Tennisfans in meinem Heimatland nun meine Spiele beim Open de Sud Turnier in Montpellier live und kostenlos auf meiner Facebook-Seite verfolgen können. Mein Dank gilt hier besonders meinem offiziellen Partner AA Drinks für die Unterstützung bei der Ausstrahlung und allen anderen Partnern, die dieses Projekt ermöglicht haben.“



Guido Gielen, Manager Marketing bei AA Drink Europe: „AA Drinks ist seit Jahrzehnten eine der Top-Marken unter den Sportdrinks in Belgien und besonders bei Tennisspielern beliebt. Wir sind deshalb stolz, allen belgischen Fans die Spitzenspiele von David Goffin beim ATP250 Turnier in Montpellier live und kostenlos zu präsentieren. Im Achtelfinale starten wir mit der Übertragung der Spiele unseres Markenbotschafters.“



Als Sport- & Entertainment-Agentur vermarktet Octagon die Persönlichkeitsrechte von David Goffin und betreibt das Management des Athleten. .Karine Molinari, Player Manager bei Octagon, sagt: „Es ist uns wichtig, dass Davids Fans in Belgien seine Spiele live verfolgen können. Für uns ist das Projekt ein innovatives Marketingtool, da es Brand und Athleten gleichermaßen ermöglicht, sich mit den Fans auszutauschen. Unsere Partner AA Drinks und Lagardère Sports haben die Ausstrahlung auf den Weg gebracht – vielen Dank dafür.“



Nikolaus von Doetinchem, Senior Vice President Global Media bei Lagardère Sports, ergänzt: „Wir freuen uns, ein derart innovatives Projekt gemeinsam mit einem der Top Player der ATP Tour, David Goffin, umzusetzen. Die Ausstrahlung ist ein weiteres Leuchtturmprojekt im Bereich Branded Content und zeigt einmal mehr die wachsende Bedeutung, die den Kommunikationskanälen von Athleten in einer sich wandelnden Medienlandschaft zukommt.“



Über David Goffin

David Goffin beendete 2017 als Weltranglistensiebter und damit als höchstplatzierter Belgier in der Geschichte der ATP Rankings. Nach dem Erreichen des Viertelfinals von Roland Garros im Juni 2016 erreichte er mit Platz 11 der Weltrangliste seine damalige persönliche Bestmarke. David Goffin führte Belgien in das Davis Cup-Finale 2015 und repräsentierte das Land bei den Olympischen Spielen in Rio 2014. David Goffin wird von Octagon, eine der führenden Athleten-Management Agenturen, betreut.



Über AA Drinks (United Soft Drinks)

United Soft Drinks ist ein Softdrinkproduzent mit Sitz in Utrecht, Niederlande. Die bekanntesten Marken sind AA Drink (Sportdrinks), Bar-le-Duc (Mineralwasser), London (Bitterlimonade), Raak (Fruchtsirup) sowie das Produkt Kindercola. Das Unternehmen produziert auch eine Reihe privater Limonademarken.

Lagardère Sports Germany GmbH

Als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment ist Lagardère Sports in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport. Weitere Informationen unter www.lagardere-se.com

