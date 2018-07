Sunmaker wird neuer Haupt- und Trikotsponsor des FC Carl Zeiss Jena

Der Wettanbieter sunmaker steigt zur Saison 2018/19 als neuer Haupt- und Trikotsponsor beim FC Carl Zeiss Jena ein. Neben dem offiziellen Titelrecht als Hauptsponsor und dem Erscheinen auf der Trikotbrust des Drittligisten profitiert sunmaker außerdem von weiteren Logopräsenzen, Hospitality Leistungen und diversen TV-relevanten Werbemaßnahmen im Stadionbereich wie beispielsweise Platzierungen auf den Videobanden und Cam Carpets. Die Partnerschaft wurde von Lagardère Sports vermittelt.



Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, erklärt: „Mit dem Vermarkten der Trikotbrust und somit emotionalsten Fläche, die unser Club zu bieten hat, ist im Bereich Sponsoring, wo wir auf einem guten Weg sind, ein wichtiger Baustein gesetzt worden. Wir freuen uns sehr darüber, mit dem international agierenden Unternehmen sunmaker, das bei unserem FCC in der vergangenen Saison bereits als Partner aktiv war, nun den neuen Hauptsponsor unseres FCC begrüßen zu dürfen. Dass dies so ist, haben wir unserem Vermarktungspartner Lagardère Sports und dessen Netzwerk zu verdanken. Wir gehen diese neue Partnerschaft mit viel Enthusiasmus an und hoffen, dass diese auch auf andere Unternehmen ausstrahlt und möglicherweise zu einer Initialzündung für weitere neue Partner wird.“



”Mit dem Ausbau unserer Partnerschaft und somit dem vierten Trikotbrust-Sponsoring freut es uns, das größte Engagement in der deutschen Fußballlandschaft in der kommenden Saison zu leisten! Damit verfolgen wir weiter unser Ziel den deutschen Sport, insbesondere den deutschen Fußball und seine Fans, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln langfristig zu unterstützen“ so der Marketing Director von sunmaker zur neuen Partnerschaft.



Thorben Jeß, Executive Director Region Ost bei Lagardère Sports, ergänzt: „Dass im Falle von sunmaker ein bestehender Partner des FCC zum Haupt- und Trikotsponsor aufsteigt, zeigt, wie gut diese Zusammenarbeit bislang funktioniert hat, und dass man nun bereit ist, diese vertrauensvolle Partnerschaft auf das nächste Level zu heben. Wir sind überzeugt, dass der FC Carl Zeiss Jena für sunmaker als ideale emotionale Plattform zur Kundenansprache funktioniert.“



Über sunmaker



sunmaker wurde 2004 gegründet und betreut seitdem erfolgreich Kunden in ganz Europa in den Bereichen Sportwetten und Casino. Das sunmaker-Team hat über viele Jahre internationale Service-Erfahrungen gesammelt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Diese gesammelten Erfahrungen sind in das neue sunmaker-Produkt eingeflossen – ein kundenfreundliches, sicheres Online-Spielvergnügen. Zahlreiche und langjährige Engagements und Partnerschaften mit Fußballvereinen sind für sunmaker ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie hinsichtlich Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit. Seit Juli 2015 gehört sunmaker zum schwedischen an der Börse notierten Unternehmen Cherry AB.

Lagardère Sports Germany GmbH

Die internationale Sportrechteagentur Lagardère Sports ist in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter-, Motorsport und Esports.



Lagardère Sports gehört zu Lagardère Sports and Entertainment, einer global agierenden Sportrechteagentur mit weltweit über 1.700 Mitarbeitern.



