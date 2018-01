FC Augsburg und Lagardère Sports verlängern Zusammenarbeit

Der FC Augsburg und Lagardère Sports haben ihre bestehende Vermarktungskooperation vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Bereits seit 2006 verantwortet die führende Sportrechteagentur die Gesamtvermarktung des Fußball-Bundesligisten und betreut den Verein vor Ort in allen Vermarktungsbelangen. Dazu gehören unter anderem die Akquise und Betreuung der Sponsoren, die Entwicklung neuer Sponsoringkonzepte sowie die Vermarktung der Hospitality-Bereiche in der WWK ARENA.



Robert Schraml, Geschäftsführer Marketing beim FC Augsburg: „Mit Lagardère Sports verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die für uns unter anderem eine bedeutende Stütze für unser wirtschaftliches Handeln darstellt. Es ist schön, dass wir nach intensiven, aber immer fairen Gesprächen eine gemeinsame Basis für die Fortsetzung der Kooperation gefunden haben und neue gemeinsame Ziele definieren konnten. Daher freuen wir uns auf die zukünftigen Herausforderungen, bei denen die Zufriedenheit unserer Fans und Partner auch weiterhin höchste Priorität genießt. Mit vereinten Kräften werden wir uns also in den nächsten Jahren den Unwägbarkeiten des Fußballgeschäftes stellen, immer vor dem Hintergrund wirtschaftlich solide und wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein.“



„Die vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht, wie erfolgreich unsere Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg bisher verlaufen ist. Es freut uns sehr, dass wir diese enge Partnerschaft nun langfristig fortsetzen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem großen Netzwerk die regionalen, nationalen und gegebenenfalls auch internationalen Vermarktungsmöglichkeiten weiterentwickeln werden“, erklärt Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany von Lagardère Sports Germany.

Lagardère Sports Germany GmbH

Als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment ist Lagardère Sports in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport. Weitere Informationen unter www.lagardere-se.com

