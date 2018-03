Deutscher Handballbund und Lagardère Sports verlängern Zusammenarbeit

Der Deutsche Handballbund (DHB) und Lagardère Sports verlängern ihre seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2024. Der Vertrag war zuletzt 2014 bis zum Jahr 2020 verlängert worden. Die Aufgaben der internationalen Sportrechteagentur umfassen weiterhin die exklusive Vermarktung der Marketing- und Medienrechte der deutschen Handballnationalmannschaften der Männer und Frauen einschließlich der Werbeflächen auf den Trikots und Hosen sowie der Banden- und Bodenkleberwerbung am Spielfeldrand rund um die Länderspiele des DHB in Deutschland.



Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, erklärt: „Nach der Europameisterschaft in Kroatien richten wir unseren Blick nach vorn und freuen uns, die ausgesprochen erfolgreiche Kooperation mit unserem langjährigen Partner fortzusetzen. Wir haben in den vergangenen Jahren erneut einen enormen Sprung in der Vermarktung gemacht und wollen dieses bereits hohe Niveau gemeinsam mit Lagardère Sports weiter ausbauen.“



„In den vergangenen Jahren konnten wir den Partner-Pool deutlich vergrößern und die Unternehmen mit individuellen Konzepten langfristig begeistern. Wir bleiben anspruchsvoll und haben uns auch für die weitere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund viel vorgenommen Wir freuen uns auf die Handball-Weltmeisterschaft 2019 im eigenen Land und hoffen, dass Deutschland den Zuschlag für die EM 2024 erhält“, ergänzt Robert Müller von Vultejus, Geschäftsführer Lagardère Sports Germany.

Lagardère Sports Germany GmbH

Als Teil der global agierenden Sportmarketingagentur Lagardère Sports and Entertainment ist Lagardère Sports in Deutschland an 18 Standorten vertreten und bietet als Pionier und Markttreiber Expertise, Marketingrechte sowie Dienstleistungen für wertstiftende Partnerschaften in der Sportvermarktung. Neben dem Kerngeschäft Fußball agiert Lagardère Sports in Deutschland auch auf weiteren reichweitenstarken Plattformen im Handball-, Winter- und Motorsport. Weitere Informationen unter www.lagardere-se.com

