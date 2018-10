Weltweit unübertroffen

16.10.18

Der Condé Nast Traveler gab diese Woche die Ergebnisse seiner 31. Leserwahl bekannt. Die Leser des renommierten US-amerikanischen Reisemagazins kürten das La Mamounia nicht nur als bestes Hotel in Afrika, sondern auch weltweit. Das sagenumwobene Palasthotel im Herzen Marrakeschs gilt zweifelsohne als eine der Luxus-Adressen der Welt. Die begehrte, weltweit anerkannte Auszeichnung wurde Hoteldirektor Pierre Jochem vergangenen Freitag am 12. Oktober 2018 bei einer feierlichen Award Ceremony in New York persönlich überreicht.



Simply the best



Fast eine halbe Million Leser des Condé Nast Traveler Magazins reichten eine rekordverdächtige Anzahl von Antworten ein, indem sie ihre Reiseerfahrungen bewerteten und ausführten, wohin und wie der Trendsetter von heute reist. Die Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards sind seit Jahrzehnten die renommiertesten Auszeichnungen für Exzellenz in der Reisebranche und deren Gewinner allgemein bekannt als „das Beste vom Besten“. Die Readers‘ Choice Awards 2018 werden exklusiv auf der Website von Condé Nast Traveler unter www.cntraveler.com/the-bests/readers-choice-awards veröffentlicht und sind in der US-amerikanischen November-Ausgabe ab heute, 16. Oktober 2018, einzusehen.



Generel Manager Pierre Jochem ist extrem geehrt: „Im Namen des La Mamounia möchte ich meine unsagbare Freude über diese angesehene Auszeichnung von Condé Nast Traveler und seinen Lesern ausdrücken.“ Voller Stolz fügt er hinzu: „Ab dem Moment, an dem die Gäste durch unsere Türen gehen, wird das La Mamounia zu einem Erlebnis, das sie nie vergessen werden. Ohne unsere unermüdlichen Mitarbeitern, deren Hingabe und harte Arbeit, wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen. Es ist ganz offensichtlich, dass das La Mamounia die Hotel-Ikone Marrakeschs ist. Dass es nun offiziell auch als weltbestes Hotel ernannt wurde, ist eine Errungenschaft, von der wir immer geträumt haben.“



Über Condé Nast Traveler

Als anspruchsvollste und aktuellste Stimme in allen Bereichen des Reisens ist das Condé Nast Traveler Magazin globale Reisebibel und Muse, die inspiriert und wertvolle Informationen liefert. Condé Nast Traveler ist eines der bekanntesten und renommiertesten Reisemagazine mit sechs nationalen Auszeichnungen und stolzen 26 Nominierungen in seiner 30-jährigen Geschichte. Die US-amerikanische Marketing- und Media-Zeitschrift „Advertising Age“ nominierte Chefredakteurin Pilar Guzmán als Redakteurin des Jahres 2014 und das Magazin selbst erhielt in 2015 drei Webby Awards der International Academy of the Digital Arts and Sciences für seine Inhalte. Weitere Informationen www.cntraveler.com.

