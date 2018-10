Positive Resonanz von allen Lichtdesignern

10.10.18

Seit einem halben Jahr hat die Kulturetage in Oldenburg diverse Maverick MK1 Spots aus der Professional-Serie von Chauvet Germany im Einsatz. Sowohl das hausinterne Technikteam als auch die unterschiedlichen Lichtdesigner der Konzert- und Theaterproduktionen zeigten sich sehr zufrieden mit dem hybriden LED Moving Head.



Die Kulturetage im niedersächsischen Oldenburg ist ein Kultur- und Kommunikationszentrum mit einem spartenübergreifenden Unterhaltungsangebot für alle Altersgruppen und mit dem Anspruch, Veranstaltungen für alle Bevölkerungskreise anzubieten. Jährlich finden neben Konzerten und Theateraufführungen noch zahlreiche Lesungen, Filmvorführungen, Kabarettveranstaltungen und Partys statt und garantieren spannende Unterhaltung und kritische Auseinandersetzung mit Kunst und Zeitgeschehen. Mit jährlich über 50.000 Besuchern ist die Kulturetage eine der größten Kultureinrichtungen der Region. Als Veranstalter des Oldenburger Kultursommers (über 90 Kulturveranstaltungen für über 60.000 Besucher) wird eines der größten Kulturfestivals im Nordwesten organisiert.



"Unsere Kulturetage ist mehr als ein Theater oder eine Konzertbühne. Wir wollen, dass Kulturveranstaltungen nicht beliebig oder alltäglich sind, sondern zu einer intensiven Erfahrung für Künstler wie Besucher werden", sagt Geschäftsführer Bernt Wach. Zentrum der Kulturetage ist die große, variable Halle mit einer oben an drei Seiten fest bestuhlten Galerie. Die Halle bietet Platz für 450 bis 800 Gäste.



Im Frühjahr 2018 hat sich das für die Technik im Haus verantwortliche Team unter Leitung von Hartmut Lanje nach neuen Moving Heads umgeschaut. Einsatzzweck sollten die jährlich über 70 Konzerte und 80 Theateraufführungen sein. Nach einem umfangreichem Shoot Out fiel die Entscheidung auf Maverick MK1 Spots aus der Chauvet Professional-Serie, von denen ein Großteil fest installiert wurde. Weitere Maverick MK1 Spots sowie die bereits vorhanden Rogue R1 Washlights - ebenfalls aus der Chauvet Professional-Serie, kommen je nach Einsatzzweck mobil zum Einsatz. "Die Chauvet Professional-Produkte laufen absolut zuverlässig und finden bei den unterschiedlichen Lichtdesignern, die mit uns arbeiten, immer positive Resonanz", so das Fazit von Hartmut Lanje nach dem ersten Halbjahr.



Der Chauvet Pro Maverick MK1 Spot ist ein Hybrid Moving Head, der eine Vielzahl von Möglichkeiten mit fortschrittlicher Optik, überlappenden 8- und 4-Facetten-Prismen, einem vielseitigen Gobopaket, einem 3°-18°-Zoombereich im Spot-Modus und 19°-41° im Wash-Modus und einem robusten CMY-Farbsystem bietet. Angetrieben wird er von einer 440 W Osram Sirius Reflektorlampe. Der Hybrid kann wahlweise via DMX, sACN, Art-Net oder W-DMX angesteuert werden.



Über Chauvet:



Das 1990 von Albert und Berenice Chauvet gegründete Unternehmen Chauvet mit Hauptsitz in Miami (USA) zählt zu den führenden Herstellern der Entertainment Technologie Branche. Entwickelt und vertrieben werden die zahlreichen, vielfältigen Produkte unter den Marken Chauvet Professional, Chauvet DJ, Iluminarc, Trusst und ChamSys über ein ausgedehntes Händler-Netzwerk in über 100 Ländern. Seit 2018 ist man mit einer eigenen Niederlassung in Bremen auch in Deutschland präsent. Die Chauvet Germany GmbH ist die vierte europäische Tochtergesellschaft und wird geleitet vom langjährigen Branchenexperten Thomas Fischer. Der Firmensitz von Chauvet Germany und dem 12-köpfigen Team befindet sich in der Bruno-Bürgel-Straße 11 in 28759 Bremen.



www.chauvetprofessional.eu

