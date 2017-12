Neuigkeiten vom Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Abstimmung „Loss mer singe SPEZIAL“ gestartet

Die Abstimmung zum ersten „Loss mer singe SPEZIAL“ mit Stefan Knittler läuft! Welcher Weihnachtsklassiker darf am 20. Dezember nicht fehlen, wenn der gesamte Markt der Herzen zusammen singt? Stimmen Sie ab! Nicht vergessen: Wer sich gleichzeitig für unsere Verlosung registriert, kann tolle Preise gewinnen.



In der Zwischenzeit begeistert unser Sternenwäldchen: Weihnachtlicher Tannenduft und funkelnde Lichterketten locken unsere Besucher in das liebevoll dekorierte Wäldchen. Genießen auch Sie Ihren Glühwein an den Stehtischen im Sternenwäldchen, vor der historischen Kulisse des Dom-Hotels!

Größere Gruppen können im Sternenwäldchen sogar Stehtische reservieren und vorab Glühwein- und Verzehr-Gutscheine bei uns erwerben. Informieren Sie sich dazu hier.



Sie waren bereits auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom und haben etwas verloren? Unsere Besucher haben jetzt die Möglichkeit im virtuellen Fundbüro auf unserer Internetseite vorbei zuschauen. Hier werden alle Fundsachen gelistet und man kann feststellen, ob das verlorene Portemonnaie, die Uhr etc. gefunden wurde.

Die KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH, gegründet in 2009, betreibt den beliebtesten deutschen Weihnachtsmarkt direkt am Kölner Dom. 150 festlich geschmückte Stände für Kunsthandwerk und Gastronomie sowie über 100 kostenfreie, weihnachtliche Bühnenveranstaltungen begeistern jährlich an die vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der erste in Deutschland, dessen überwiegendes Angebot an Speisen und Getränken seit 2010 bio-zertifiziert ist.



