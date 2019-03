KVoptimal.de ist Top Experte 2018 bei ProvenExpert im Bereich Versicherungsdienstleistungen

04.03.19

Mit kleinem Team zum großen Erfolg. Der unabhängige Berliner Versicherungsmakler KVoptimal.de belegt hinter zwei großen Playern der Versicherungsbranche den dritten Platz im Ranking der Top Experten 2018 für Versicherungsdienstleistungen auf der Bewertungs-Plattform ProvenExpert. Davor liegen nur die VPV Lebensversicherungs-AG und die Barmenia.



KVoptimal.de: Mit nur 10 Mitarbeitern an die Spitze



Ausschlaggebend für die exzellente Platzierung im Branchen-Check waren weder Jury oder Gremium, sondern allein das authentische Kundenfeedback. Als Bewertungsgrundlage wurden die Bewertungsanzahl und Benotungen der letzten zwölf Monate herangezogen, bei denen KVoptimal.de die drittbesten Werte der Branche erreicht. Dabei hat sich KVoptimal.de gegen alle anderen großen Versicherer durchgesetzt und mit einem uneingeschränkt wettbewerbsfähigen Leistungsniveau performed und überzeugt. Zum Vergleich: Während die VPV mit rund 1.000 und die Barmenia mit etwa 3.400 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst aus dem Vollen schöpfen können, beweist KVoptimal.de mit seinem kleinen Team aus 10 Mitarbeitern, dass ein erstklassiger Service keinen großen Verwaltungsapparat braucht.



Zur Bewertungsübersicht auf ProvenExpert: www.provenexpert.com/de-de/wissen/top-experten-2018



„Wir sind unheimlich stolz darauf, uns durch unsere exzellente und individuelle Beratung ein so positives Kundenfeedback erarbeitet zu haben. Denn für uns lag der Fokus immer darauf, dass zählt, was für den Kunden am Ende herauskommt“, erklärt Anja Döhring, Geschäftsführerin von KVoptimal.de.

