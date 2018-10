Weinprobe mit Andreas Blaurock

11.10.18

Der gelernte Winzer und Agraringenieur Andreas Blaurock war über 15 Jahre in der Weinwirtschaft tätig. Er war Direktor und Domänenrat in einem Weingut und arbeitet nun als Trainer und Berater im deutschsprachigen Raum.



Am Freitag, 19. Oktober 2018 können sich die Besucher von Markus Pierre mit einem Fünf-Gänge-Menü verzaubern lassen, während Andreas Blaurock den passenden Wein dazu präsentiert.



Einlass ist ab 18:30 Uhr und Menübeginn ist ab 19:00 Uhr. Die Teilnahmegebühr liegt hierfür bei 75,00€ pro Person.



Weitere Informationen zum Event gibt es unter www.markusundpierre.de oder unter Tel. 07052 1794991. Die Anmeldung kann ebenfalls darüber abgegeben werden.

