Pressemitteilung BoxID: 748024 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

"Wasser-Wald- und Wiesenpfad"

Mit dem Schwarzwaldverein Bad Liebenzell e.V.

Am Sonntag, 14. April 2019 lädt der Schwarzwaldverein Bad Liebenzell alle Wanderinnen und Wanderer herzlich auf den Schwarzwald Genießerpfad und den Premium-Rundweg um Calw und Bad Teinach ein.



Treffpunkt ist um 09:00 Uhr am Busbahnhof Brühl in Bad Liebenzell. Wanderführer Herr Maletsch führt die Teilnehmer durch das idyllische Rötelbachtal, vorbei an imposanten und besonderen Felsenformationen und zu herrlichen Aussichtspunkten.



Die Gehzeit beträgt, bei einem Höhenunterschied von ca. 400 Meter und einer Länge von ca. 14 Kilometer, etwa 4 Stunden. Die Gruppe kehrt jeweils im Wanderheim Zavelstein und der Schönbuch Brauerei Calw ein. Zudem wird darauf hingewiesen ein kleines Rucksackvesper und Trinken einzupacken.



Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter

www.schwarzwaldverein-bad-liebenzell.de.





