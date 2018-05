"Sommerwiese" in der Sauna Pinea der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell

Am Samstag 19. Mai 2018, haben die Besucher ab 18:00 Uhr die Möglichkeit, sich durch ein einzigartiges Verwöhnprogramm in der Sauna Pinea der Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell sommerlich einstimmen zu lassen.



Entspannung pur können die Gäste durch Aufgüsse mit blumigen Düften, Rosenmasken, einer Aroma-Duft-Reise und leckeren Smoothies erleben.



Weitere Informationen zum Abend sind in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell unter Tel. 07052 408-604 oder paracelsustherme@bad-liebenzell.de erhältlich.

