Simon & Garfunkel Tribute meets Classic im Kurhaus Bad Liebenzell

Freunde und Bewunderer all der beliebten Songs des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel erwartet ein Abend voller Emotion mit der Band Graceland. Das Konzert ist eine Hommage an die 60er und 70er Jahre und bietet eine musikalische Vielfalt wie nur selten.



Ganz gleich ob Folkrocker Thomas Wacker und Thorsten Gary mit „Bridge over Troubled Water“, dem britischen Volkslied „Scarborough Fair“, „Old Friends“, „Cecilia“ oder „El Condor Pasa“ aufwarten - das Publikum wird von der Vielfalt des Programms begeistert sein.



Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Die Besucher erwartet ein Konzert mit zwei Künstlern, die ihren Idolen aus Amerika ausgesprochen nahe kommen und einem Streichquartett, das dieser Musik einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang verleiht.



Ein Abend mit Graceland ist nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen. Die Lieder von Simon & Garfunkel sind zeitlose Musik und sprechen Musikliebhaber aller Altersklassen an.



Das Konzert findet am Sonntag, 7. Januar 2018 um 19:00 Uhr im Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhauses statt. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de, über die Ticket-Hotline 01806 700 733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) und im ServiceCenter Bad Liebenzell ab 26,00 € erhältlich.



Weitere Informationen zum Konzert sind direkt beim Veranstalter unter www.graceland-online.de erhältlich.

