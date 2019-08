Pressemitteilung BoxID: 764506 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Saisonende am BALI Strand in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell

Die Zeit vergeht wie im Fluge und der Urlaub am BALI Strand neigt sich bereits dem Ende zu. Noch bis einschließlich Sonntag, 01. September 2019 schenkt die Paracelsus-Therme und Sauna Pinea ihren Gästen am tropischen Sandstrand eine Extra-Portion Urlaubs-Feeling.



Mit spritzigen Cocktails und Eis am Stiel lassen sich die letzten Sonnenstrahlen in gemütlichen Sitzsäcken und Strandliegen unter Palmen besonders genießen.



Die BALI Strand Live-Künstler sorgen am Abschlusswochenende auch musikalisch noch einmal für Urlaubsstimmung:



Am Freitag, 30. August 2019 schenkt Corazón del Caribe den Gästen pures Karibik- und Kuba-Feeling. Die Formation um die kubanische Sängerin Maritza und dem Multi-Instrumentalisten Matthias bringt die Sonne Lateinamerikas und die unermüdliche Lebensfreude der Karibik nach Deutschland. Corazón del Caribe steht für Temperament und Leidenschaft und füllt die Tanzflächen mit Reggaeton, Salsa, Son, Cumbia, Bachata, Merengue und Afro-Kubanischen Grooves.



Am Samstag, 31. August 2019 bringt Robert Rateike vom Ensemble „La Rondeña“ mit seiner Flamencogitarre noch einmal das Radio Andalucía nach Bad Liebenzell. Die Mischung aus einfühlsamen südamerikanischen Melodien, traditionellen spanischen Art und Weisen, bekannten Liedern und seltenen Perlen der Pop- und Rock-Welt ergibt zusammen mit den perkussiven Rhythmen des Flamencos ein musikalisches Kunstwerk.



Und sollte das Wetter doch nicht ganz strandtauglich sein, begeistern die Künstler des BALI Strands ihre Gäste im trockenen und warmen Bistro Pinea der Paracelsus-Therme.



Die BALI Strand Cocktailbar freut sich bei gutem Wetter zu nachfolgenden Zeiten auf Urlaubsgäste:



Montag bis Freitag ab 14:30 Uhr

Samstag und Sonntag ab 14:00 Uhr



Weitere Informationen sind direkt in der Paracelsus-Therme unter 07052 408-608 oder unter www.paracelsus-therme.de erhältlich.

