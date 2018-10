Oktoberfest in der Paracelsus-Therme und Sauna Pinea

11.10.18

Alle Oktoberfest-Liebhaber und Freunde des Ausgefallenen aufgepasst – am Samstag, 20. Oktober 2018, zeigt Bad Liebenzell in der Paracelsus-Therme und der Sauna Pinea, dass es auch Bayern kann. Ab 18:00 Uhr geht es dort zünftig und überaus facettenreich zu.



Zu erleben gibt es Aufgüsse mit Oktoberfest-Specials, Bayrischen Tapas, schwimmende Brezeln, Hopfenmasken und Bier-Fußbäder. Auch die Mitarbeiter der Paracelsus-Therme und Sauna Pinea werden sich dem Motto entsprechend kleiden. Das ausgefallene Wohlfühl-Paket wird durch Cocktails und Deftigem wie Brezelknödel mit Pilzragout und Kräutern oder Schweinebraten mit kräftiger Biersauce abgerundet. Für die richtige Oktoberfeststimmung sorgt Falko Kaiser mit seiner Live-Musik in der Paracelsus-Therme.



Die Paracelsus-Therme und Sauna Pinea zeigt den Bayern, dass sie auch Oktoberfeste feiern können!



Weitere Informationen zum Event gibt es in der Paracelsus-Therme unter 07052 408-608 oder unter paracelsustherme@bad-liebenzell.de.

