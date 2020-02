Pressemitteilung BoxID: 785990 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

"Östliche Höhenwanderung"

Am Freitag, 14. Februar 2020 lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Bad Liebenzell zu einer Wanderung ein.



Der Treffpunkt ist um 13:40 Uhr an der Bushaltestelle/Bahnhof.



Die Wandergruppe fährt zunächst mit dem Bus und Wanderführer Reinhold Gottschalk nach Unterhaugstett. Von dort führt der Weg abwärts über die Dachsbauhütte und die Wolfsschlucht. Abschließend läuft die Gruppe durch den SOPHI PARK wieder zurück nach Bad Liebenzell.



Die Streckenlänge beträgt bei einem Höhenunterschied von 250 m etwa 10 km.



Anmeldungen nimmt der ServiceCenter bis Freitag, 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 07052 408-0 entgegen.

