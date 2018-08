Lyrikabend in der Sauna Pinea

Am Samstag, 25. August 2018, werden die Gäste der Sauna Pinea in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell ab 17:00 Uhr in die Welt der Poesie entführt. Auf dem Programm steht auch im Juni wieder ein harmonischer Lyrikabend mit Saunameister Walter Frey.



Während der Handaufgüsse rezitiert der Saunameister für die Gäste zahlreiche Gedichte. Die Spannbreite reicht von Matthias Claudius bis in die Moderne. Die Besucher erwartet ein poetischer Abend verbunden mit Wellness und Gesundheit.



Weitere Informationen sind in der Paracelsus-Therme unter Tel. 07052 408-604 oder www.paracelsus-therme.de erhältlich.

