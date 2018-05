Lichterfest "Fußball" in Bad Liebenzell

Das erste Bad Liebenzeller Lichterfest steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Fußball“. Am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 werden zahlreiche Fußballbegeisterte den Bad Liebenzeller Kurpark in Beschlag nehmen.



Bereits ab 16 Uhr wird sich das Fußballfieber im Kurpark ausbreiten. Während sich die kleinen Besucher ihre Lieblingsmotive rund um den Fußball ins Gesicht schminken lassen oder sich auf der Hüpfburg und dem Kinderkarussell austoben, können sich die Großen beim Torwandschießen duellieren. Da kann dann der stärkste Schuss herausgefunden oder Kopfbälle geübt werden. Für alle, die nicht zu den Fußballfanatikern gehören gibt es eine tolle XXL-Fußballdeko zu bestaunen und ab 18 Uhr gute Unterhaltung von der Band „Friendly Elf“. Zu sechst wird die Band dem Publikum ordentlich einheizen. Vier Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte verschmelzen mit unverwechselbarem Sound in einer energiegeladenen Live-Show. Das abwechslungsreiche Repertoire fesselt durch mitreißende Grooves, rockige Gitarrenriffs, umwerfende Gesangsparts und prickelnde Gänsehaut-Balladen. Die



musikalische Vielfalt und die überzeugende Darbietung sorgen für gute Laune und Partystimmung pur.



Auch das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen. An verschiedenen Ständen im Kurpark wird es viele Leckereien geben. Abgesehen von Flammkuchen, Bratwurst, Schweinebraten, Crêpe, gebrannten Mandeln, Cocktails, frischgezapftem Bier und vielem weiteren gibt es Burger, einen Maultaschen-Food-Truck und französische Spezialitäten.



Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Kurpark in ein buntes Lichtermeer. Die Wege und Bäume werden mit Lichtern und Lampions versehen. Das atemberaubende Musikfeuerwerk mit Lasershow wird dem Fest um ca. 22:00 Uhr den krönenden Höhepunkt verleihen.



Der Einlass in den Park ist ab 16 Uhr möglich. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 6,00 €, ermäßigt 4,00 € und für Familien 12,00 €.



Weitere Informationen sind im ServiceCenter Bad Liebenzell unter Tel. 07052 4080 oder info@bad-liebenzell.de erhältlich.

