"Klosterführung"

Am Freitag, 18. Mai 2018 lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Bad Liebenzell zu einer Wanderung ein.



Treffpunkt ist um 14:00 Uhr an der Trinkhalle im Kurpark Bad Liebenzell.



Die Wandergruppe läuft zunächst mit dem Wanderführer Ernst Heeskens nach nach Hirsau. Dort findet eine Besichtigung der Klosteranlage statt. Anschließend fährt die Gruppe mit dem Bus zurück nach Bad Liebenzell.



Die Wanderzeit beträgt bei einem Höhenunterschied von ca. 50 m rund 2 Stunden.



Anmeldungen nimmt das ServiceCenter bis Freitag, 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 07052-4080 entgegen.

