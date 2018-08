Am Freitag, 24. August 2018 lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH um 18:00 Uhr zu einer Führung durch den SOPHI PARK ein.



SOPHI steht für SOFT PHILOSOPHY – Die Teilnehmer der Führung erwartet ein Spaziergang durch die Welt der Philosophie. Von der Antike über das Mittelalter und die Renaissance bis hin zur Aufklärung und Moderne sowie einer Brücke zu Philosophen aus aller Welt. Eingebettet in einer poetisch-philosophischen Parklandschaft mit zehn Themenfeldern, zahlreichen künstlerischen Schauobjekten sowie 100 Weisheiten in Acryl. Einmalig in Deutschland und Europa.



Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 22. August 2018, um 12:00 Uhr im ServiceCenter möglich, Telefon +49 (0)7052 408-0.



Treffpunkt: Eingang SOPHI PARK um 18:00 Uhr

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Preis: 8,00 €

Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen

Bei Interesse kann das SOPHI PARK Buch von Ines Veith für 10,00 € direkt bei der Führung erworben werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren