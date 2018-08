Festival-Atmosphäre im Kurpark Bad Liebenzell

Vor traumhafter Kulisse feiern, tanzen und bei ausgelassener Stimmung das Leben genießen – genau das erwartet die Gäste beim Bad Liebenzeller Open Air Sommer! Von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. August 2018 wird der Kurpark Bad Liebenzell Schauplatz eines vielfältigen Programmes mit Festival-Charakter und zahlreichen Highlights. Zu den Top-Acts zählen unter anderem die SWR4 Sommernacht mit SahneMixx und Bernhard Brink, die Open Air Ü30 Party und „The Elvis Xperience“ von Deutschlands bestem Elvis-Interpreten Nils Strassburg & The Roll Agents.



Für einen grandiosen Wochenend-Auftakt sorgt die SWR4 Sommernacht am Freitag, 24. August 2018. Auf der großen Bühne bringt SWR4 DJ Johannes Stier die Gäste ab 19:00 Uhr in Tanzlaune und stimmt sie optimal auf das Tribute-Orchester „SahneMixx“ ein, das die Bühne ab 20:00 Uhr übernimmt.



„SahneMixx“ hat sich ganz dem Lebenswerk des großen Schlagerstars Udo Jürgens verschrieben. Wenn die Musiker Hubby Scherhag, Achim Brochhause und Micky Koll mit ihrem Orchester die bekannten Udo-Hits spielen, ist es fast so, als stünde der Meister selbst auf der Bühne. Mit Liedern wie „Aber bitte mit Sahne“, „Vielen Dank für die Blumen“ oder „Griechischer Wein“ locken „SahneMixx“ auch noch den letzten Gast an die Bühne. Und natürlich lässt es sich Sänger Hubby Scherhag auch nicht nehmen, seine Zugaben stilecht im weißen Bademantel am Flügel zu geben – eine weitere Hommage an den großen Künstler, der die deutsche Schlagerszene seit den 1950er Jahren maßgeblich bestimmte.



Für den krönenden Abschluss des Abends sorgt Schlagersänger Bernhard Brink, der das Publikum mit seinem Auftritt ab 21:30 Uhr zum Tanzen und Mitsingen bringt. Mit seinem Album „Mit dem Herz durch die Wand“ sorgte Bernhard Brink für großes Aufsehen. Sein Album kam bis auf Platz 14 der deutschen Charts, eine Bestplatzierung für Brink. Sein Hit „Von hier bis zur Unendlichkeit“ gewann 2017 „Die Eins der Besten“ als bester Radio-Hit des Jahres.



Am Samstag, 25. August 2018 beginnt das Open Air Sommer-Programm mit Hüftschwung und südamerikanischen Rhythmen. Ab 15:00 Uhr laden die beiden Tänzer Alexis und Gemma alle Interessierten dazu ein, sich beim Open Air Salsa-Workshop mit der bunten Vielfalt an lateinamerikanischen Schritten und Bewegungen vertraut zu machen, die Lebensfreude zu spüren und so richtig Spaß beim Tanzen zu haben. Ab 17:00 Uhr gibt es dann wieder ordentlich etwas auf die Ohren mit zwei Bad Liebenzeller Nachwuchsbands.



Ab 18:00 Uhr bringt DJ Pash im Rahmen der „Open Air Ü30 Party“ den Kurpark zum Beben. Auf der großen Bühne präsentiert er seinen besten Ü30-Musik-Mix aus „guter alter Mucke“, aktuellen Chartbreakern, Fox-, Disco- und Rockklassikern. Es gibt also alles auf die Ohren, was Tanzlaune macht und für ausgelassene Partystimmung sorgt.



Bei „Weißwurst, Bier & Blasmusik“ am Sonntag, 26. August 2018 kommen alle Liebhaber des traditionellen Bayrischen Frühstücks auf ihre Kosten. Ab 12:00 Uhr gibt es frische Bayrische Weißwurst, Brez’n und süßen Senf. Und für alle, die möchten, gibt es gemäß der Tradition natürlich auch ein frisch gezapftes Bier dazu. Musikalisch sorgt die Brass-Band für die richtige Atmosphäre.



Das Abendprogramm startet um 18:00 Uhr mit Schlager-Liebling Michaela Zondler. Die gebürtige Pforzheimerin bringt ihre verschiedensten Hits aus mehreren Jahrzehnten mit nach Bad Liebenzell und stimmt das Publikum bestens auf das musikalische Highlight des dritten Open Air Sommer-Tages ein: „The Elvis Xperience“ von Nils Strassburg & The Roll Agents!



In ihrer neuen Show "Viva Las Vegas" lassen die Roll Agents die Ära wieder aufleben, in der Elvis endgültig zum „King“ wurde. In einer gewohnt spektakulären Bühnenshow präsentieren Nils Strassburg, 2012 von der „Elvis-Presley-Gesellschaft“ zum Besten Elvis-Interpreten Deutschlands gekürt, und die zehnköpfige Band ab 20:00 Uhr eine atemberaubende Show, die die perfekte Würdigung des Mythos Elvis darstellt. Das Ensemble zaubert nicht nur eine großartige Konzertatmosphäre, sondern geht zudem eine ganz besondere, nahe Beziehung mit dem Publikum ein, welches zum essentiellen Bestandteil des Auftritts wird – ganz so, wie es bei den Besuchern der Vegas-Shows von Elvis der Fall war!



Natürlich wird auch kulinarisch so einiges geboten sein: Die Kurhausgastronomie sowie der Jugendclub Prisma e.V. halten für die Gäste an ihren Ständen eine vielfältige Auswahl herzhafter Köstlichkeiten bereit. Neben schwäbischen Klassikern wie Maultaschen mit Kartoffelsalat und Wurstsalat mit Brot gibt es auch Schweinebraten im Brötchen und die beliebte Wurst vom Grill. Wer gerne fleischlos genießen möchte, findet unter bunten Salattellern mit Brot oder am Crêpes-Stand garantiert eine leckere Alternative. Und auch die Nachspeise kommt nicht zu kurz. Neben dem traditionellen Süßwarenstand können sich die Gäste auch auf Schokofrüchte und Eis freuen. Kühle Erfrischungen gibt es in Form von alkoholfreien Kaltgetränken und frischem Bier. Die Programm-Highlights lassen sich zudem auch in Kombination mit einem erlesenen Glas Wein von der Weinmanufaktur Gengenbach oder leckeren Cocktails aus der Oleander-Sommerbar optimal genießen.



Der Eintritt ist am Freitag sowie während des Tagesprogramms am Samstag und Sonntag frei. Der Eintrittspreis für die Abendveranstaltungen ab 18:00 Uhr beträgt am Samstag 10,00 Euro und am Sonntag 15,00 Euro. Das Kombi-Ticket für Samstag und Sonntag kann im Vorverkauf für 20,00 Euro erworben werden. Die Preise an der Abendkasse können abweichen. Tickets für Samstag und Sonntag gibt es ab sofort unter www.reservix.de, den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, unter der Ticket Hotline Tel. 07423 78790, im ServiceCenter Bad Liebenzell und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.bad-liebenzell.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren