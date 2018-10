11.10.18

Das Erlebnistheaterstück „Die Lindenwirtin“ erweckt Liebenzeller Originale aus der Jahrhundertwendewieder zum Leben. Es werden Einblick in die „gute alte Zeit“ in der unsere Urgroßeltern selbst noch Kinder waren gewährt und erlebbar gemacht, denn die Besucher sind bei der Erlebnisführung Teil der Geschichte.



Die Teilnehmer erfahren interessante Details aus der wilhelminischen Zeit. Um den Besuchern das Zeitgeschehen zu dieser Zeit erlebbar zu machen findet beginnend ein Stadtspaziergang rund um die Jahrhundertwende statt.



Danach kann man sich auf echte Hausmannskost im alten „Gasthaus zur Linde“ freuen. Das ungewöhnliche Theaterkonzept bietet einen Nachmittag, der alle Sinne anspricht. Ein Show-Dinner bei dem man sehen, hören, riechen und schmecken kann.



Die letzte Führung findet an folgendem Termin statt:





So, 21.10.2018 15:00 Uhr





Die Anmeldung zu dieser Führung ist erforderlich und sollte bis 5 Tage vor der jeweiligen Führung im ServiceCenter Bad Liebenzell telefonisch unter 07052 4080, per Mail unter info@bad-liebenzell.de oder über www.reservix.de erfolgen. Treffpunkt zur jeweiligen Uhrzeit ist bei der Trinkhalle. Die Teilnahme inkl. Speisen kostet 35,00 € (Getränke sind nicht enthalten).

