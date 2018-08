Cross-Golf im Kurpark Bad Liebenzell

Urban Golf ohne Etikette, ergänzt als neuer Outdoor-Event dieses Jahr zum ersten Mal das Veranstaltungsangebot in Bad Liebenzell.



Cross-Golf (auch X-Golf) oder Urbangolf ist eine Variante des klassischen Golfs. Gespielt wird jedoch nicht auf Golfplätzen, sondern an allen Orten, die ein Spiel zulassen, wie zum Beispiel im Kurpark Bad Liebenzell.



Das Ziel wählen die Spieler selbst, auf Etikette wird komplett verzichtet. Ausgestattet mit Schlägern werden die Trainingsbälle abwechselnd so weit wie möglich geschlagen. Haben alle Spielteilnehmer das Ziel erreicht, ist das Spiel beendet.

Mit Fokus auf den Spaß am Spiel geht es vom Treffpunkt bei der Trinkhalle im Kurpark aus los zum Abschlag. Wie beim klassischen Golf ist der Spieler mit den wenigsten Schlägen der Sieger.



Die Veranstaltung findet bei einer Teilnehmerzahl ab 6 Personen an folgendem Termin statt:



· So, 26.08.2018 11:00 Uhr



Die Teilnehmerzahl der Golf-Events ist begrenzt. Daher ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor Termin erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 29,00 € für 2 Stunden. Anmeldungen erfolgen direkt bei Eventmeile1 unter Tel. 07054 927999.

