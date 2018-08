Bad Liebenzeller E-Bike Touren 2018

Am Montag, 03. September 2018 um 10 Uhr, ist es wieder so weit, dann findet die nächste geführte E-Bike Tour statt.



E-Biken ist die Trendsportart, die immer mehr Menschen dazu bringt, in die Pedale zu treten. Ein E-Bike ist ein elektronisches Fahrrad, dessen sanfter und fast lautloser Elektromotor Ihre Kraft verdoppelt. Mit dieser Leichtigkeit müssen selbst wenig trainierte Radler nicht mehr im Tal bleiben und können mit einem Lächeln die Schwarzwaldhänge erkunden und genießen. Steigungen oder Gegenwind sind kein Problem mehr und ohne zu schwitzen kommt man schnell von einem Ort zum anderen.



Der Treffpunkt ist bei der Radfabrik Bad Liebenzell am Bahnhof. Zunächst wird das E-Bike und dessen Benutzung erklärt und anschließend beginnt auch gleich die geführte Tour mit dem Tourguide Bernd Paul. Die Dauer einer E-Bike Tour beträgt zwischen drei und vier Stunden.



Für diese Touren sind leichte Vorkenntnisse der Teilnehmer erforderlich. Wichtig sind in jedem Fall aber feste Schuhe, wettergerechte Kleidung, etwas zum trinken, sowie ein Fahrradhelm.



Es wird eine Mietgebühr von 15 € pro E-Bike erhoben, für Teilnehmer mit eigenem E-Bike fallen 5 € Teilnahmegebühr an.



Eine Anmeldung zu den Touren ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt sind. Anmeldungen nimmt das ServiceCenter gerne unter Tel. 07052 4080 entgegen.

