Bad Liebenzell kulinarisch auf einem E-Bike entdecken

Neben der Bad Liebenzeller Gastfreundschaft bieten diese Touren feine Spezialitäten und phantastische Ausblicke auf die Naturlandschaft des Nördlichen Schwarzwalds.



Die kulinarische Reise führt am Stadtsee vorbei zum Restaurant Del Lago. Die Gastgeberin Maria erwartet die E-Biker hier mit ihrer italienischen Gastfreundschaft und einer leckeren Vorspeise. Weiter führt der Weg dann hoch hinaus in den Teilort Maisenbach-Zainen, ins Gasthaus Maisenbacher Hirsch, wo bereits ein traditioneller Hauptgang wartet – hier steht die Verwendung saisonaler und regionaler Produkte im Vordergrund. Während der luftigen Abfahrt zurück in den Stadtkern bereitet das Eiscafé Algelato bereits einen süßen Abschluss - leckere Eisbecher - für die Radler vor.



Die Teilnehmer erhalten eine Einweisung in die Nutzung des E-Bikes. Wichtig sind festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung, ausreichend Flüssigkeit sowie ein Fahrradhelm (stehen auch vor Ort zur Verfügung). Während der Tour besteht Helmpflicht.



Die Kulinarischen E-Bike Touren gibt es an fünf Terminen:



Sa, 26.05.2018 16:00 Uhr



Sa, 23.06.2018 16:00 Uhr



Sa, 14.07.2018 16:00 Uhr



Sa, 25.08.2018 16:00 Uhr



Sa, 15.09.2018 14:30 Uhr



Treffpunkt ist an der Radfabrik in Bad Liebenzell (Bahnhofstr. 15). Die Teilnahme kostet 49 Euro mit ausgeliehenem E-Bike und 39 Euro mit eigenem E-Bike. Das Menü ist im Preis inklusive, Getränke müssen extra bezahlt werden. Eine Anmeldung ist bis fünf Tage vor der Tour im ServiceCenter Bad Liebenzell, Telefon 07052 4080, möglich. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Personen.

