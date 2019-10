Pressemitteilung BoxID: 773319 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Backkurse im Möttlinger Backhaus

Traditionen leben - damit sie nicht verloren gehen

Die erfahrenen Backfrauen Elfriede Heeskens und Else Gäckle heizen gemeinsam mit den Teilnehmern zusammen den Ofen ein, sorgen im Vorfeld für Backholz und haben die Teige und Zutaten für rustikale Bauernbrote und Oma‘s Zwiebelkuchen parat. Natürlich stehen sie auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Alle weiteren Zutaten und Teige für Hefegebäck, die gebacken werden wollen, müssen selbst mitgebracht werden (bzw. sprechen dies bei der Anmeldung mit den Backfrauen ab). Somit nimmt am Ende jeder (bzw. jede Familie) zwei frische Bauernbrote und einen leckeren Zwiebelkuchen mit nach Hause. Zusätzlich natürlich all das, was selbst mitgebracht wurde.



Der letzte Backkurs findet dieses Jahr am Freitag, 08. November 2019 statt. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr im Backhaus Möttlingen (Blumhardtstr. 5). Mitzubringen sind Wellholz, Küchenmesser, Rührlöffel, Handmixgerät mit Schüssel, Gabel, großer Löffel, Geschirrtuch, Schürze und Getränke. Backkörbe und Bleche sind vorhanden.



Eine Anmeldung ist unter Tel. 07052 3484 oder heeskensbl@yahoo.de oder im Bioladen Möttlingen (Blumhardtstr. 17) möglich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.

