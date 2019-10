Pressemitteilung BoxID: 773316 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

"Auf den Spuren der Römer, Alemannen, Waldenser und Blumhardt"

Bad Liebenzell. Am Freitag, 08. November 2019, lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Bad Liebenzell zu einer Wanderung ein.



Treffpunkt ist um 13:45 Uhr an der Bushaltestelle Bahnhof in Bad Liebenzell.



Die Gruppe fährt zunächst mit Wanderführer Ernst Heeskens zum ältesten Stadtteil von Bad Liebenzell, nach Möttlingen. Dort angekommen startet die Rundwanderung über das Köpfle, den Waldenserweg und durch den westlichen Teil von Möttlingen. Anschließend besichtigt die Wandergruppe die Blumhardtkirche. Eine gemeinsame Einkehr in Möttlingen ist möglich. Die Rückkehr nach Bad Liebenzell erfolgt mit dem Bus.



Die Wanderzeit beträgt bei einem Höhenunterschied von 50 Meter ca. 2,5 Stunden.



Anmeldung nimmt das ServiceCenter Bad Liebenzell bis Freitag 12:00 Uhr unter der Tel. 07052 4080 entgegen.

