Wettkampf unter Golfern "das Shoot out"

Im Rahmen der Veranstaltung Golf Opening bieten die Seeschlösschen Golfanlage und die TSNT GmbH das Shoot out für Golfer an.



Es haben ambitionierte Golfspieler am Sonntag, 11. März um 15 Uhr die Chance direkt an der Wasserkante gegeneinander anzutreten, um dort den weitesten Abschlag mit Fischfutterbällen auf die Ostsee zu platzieren. Der weiteste Schlag gewinnt!



Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorherige Anmeldung per E-Mail an j.gotthilf@timmendorfer-strand.de oder persönlich am Veranstaltungstag bis 14.30 Uhr in der Seeschlösschen Pagode auf dem Timmendorfer Platz.



Die Siegerehrung findet direkt nach dem letzten Abschlag an der Wasserkante an der Golfstation „Longest Drive“ an der Maritim Seebrücke statt. Die ersten drei Gewinner dürfen sich auf tolle Preise freuen.



Für alle Shoppingfreunde werden am Sonntag ab 12 Uhr die Geschäfte ihre Türen öffnen, damit auch Nichtgolfer ihren Tag in vollen Zügen genießen können.

