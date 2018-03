Verkaufsoffener Sonntag lädt zum Wochendend-Bummel an den Timmendorfer Strand ein

Am Sonntag den 11. März 2018 öffnen die Geschäfte zum 3. Mal in diesem Jahr außerhalb der Bäderverordnung und laden zum Bummeln, Anprobieren und Flanieren an den Timmendorfer Strand / Niendorf Ostsee ein. Von 12.00 bis 18.00 Uhr kann in den vielen exklusiven Geschäften ausgiebig geshoppt werden. Ob die neusten, angesagtesten Must-haves oder Accessoires - für jeden Geschmack und Anlass ist sicher etwas dabei. Auch die neue Mode für den Frühling kann jetzt entdeckt werden. Nach dem Shopping ist es möglich beim Golf-Opening sportlich aktiv zu werden und den Sonntagnachmittag zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen.



Ab dem 15. März haben die Geschäfte wieder regelmäßig an den Sonntagen von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

