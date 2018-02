UNICEF Benefiz-Talk-Show 'Unterhaltung am Meer' Grand Hotel Seeschlösschen Timmendorfer Strand zu Gunsten von UNICEF-Gemeinsam für Kinder

Das hochkarätige Timmendorfer Life – Entertainment „Unterhaltung am Meer“ im Grand Hotel Seeschlösschen startet am 01. März 2018 in eine neue Runde 2018.



Moderation: Schauspieler & Moderator Christian Rudolf z.Zt. „Rote Rosen“ ARD



Alle sind dabei und zeigen Herz für UNICEF und für Kinder: Stars, prominente Künstler und interessante Talkgäste kommen am Donnerstag, den 01. März 2018 um 20 Uhr an die Ostsee.



Und dies sind die Gäste mit Herz für Kinder:



„ENDSPURT“ Wolfgang Bosbach



WIE POLITIK TATSÄCHLICH IST - UND WIE SIE SEIN SOLLTE. BEGEGNUNGEN, ERLEBNISSE, ERFAHRUNGEN.sei neues Buch! Wolfgang Bosbach hat etwas zu sagen – notfalls auch gegen die Linie der eigenen Partei. Seine Geradlinigkeit kommt bei den Bürgern an, die im unübersichtlichen und manchmal auch als unehrlich wahrgenommenen Politikbetrieb nach Orientierung suchen.



Bernhard Brink freut sich auf die Ostsee und Timmendorfer Strand, in guter Erinnerung an das-grosse-sommer-hit-festival-2017



Bernhard Brink stellt seine neue Single „100 Millionen Volt“ vor Bernhard Brink setzt auf seinem neuen Album „Mit dem Herz durch die Wand“ die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unheilig-Produzent Henning Verlage fort. Druckvoll, dynamisch und vielfältige Emotionen auslösend – ein Song wie eine faszinierende Maschine, so kommt Bernhard Brinks neue Single „100 Millionen Volt“ daher. Bernhard Brink gehört zu den ganz großen Entertainern des deutschen Schlagergeschäfts. Seit mehr als vier Jahrzehnten schon begeistert der Wahlberliner mit seiner unterhaltsamen Art. Vor allem als TV-Moderator von großen Shows.



ARD "Rote Rosen" Darstellerin Patricia Schäfer „Helen Fries“ freut sich auf den UNICEF Talk im Grand Hotel Seeschlösschen, besonders auf ein Wiedersehen mit ihrem Film- Ehemann Christian Rudolf „Arne Fries“ der moderiert den UNICEF Talk



MARIA VOSKANIA MAGISCHER SCHLAGER-POP



Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich oft nur mit einem einzigen Wort erklären: Magie! So wie der fast märchenhafte Werdegang von MARIA VOSKANIA – heute zählt die diesjährige DSDS-Finalistin zu den aufregendsten Vertreterinnen einer völlig neuen, modernen Form des deutschsprachigen Schlagers! Nachdem sie ihr Publikum kürzlich bereits mit den beiden Vorabsingles „Magie“ und „Ich seh‘ nur dich“ begeisterte, folgt nun mit „Magie“ das brandneue Album der heißblütigen Sängerin mit den exotischen Wurzeln.



Marco Weissenberg ist Magie Newcomer. Er steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst und hat es faustdick hinter den Ohren. Mit seinem jugendlichen Charme spricht er den Zuschauern mit ganz alltäglichen Themen aus der Seele und nimmt sich dabei selbst nicht zu ernst. In seinen Shows bekommen Sie durch die einzigartige Mischung aus Comedy, Storytelling und Magie ein ganz besonderes Showerlebnis geboten.



Elke Winter ein Showstar, der sich nicht in eine Schublade packen lässt! Witzig, Provokant Unkonventionell... Ihre Show ist Entertainment par excellence! Aber auch musikalisch serviert Elke eine explosive Mischung. Ihr Repertoire zieht sich durch alle Musiksparten; Egal ob Pop, Disco, Evergreens, Schlager, Chansons oder auch mal Swing und Jazz. Ihre Show ist Entertainment par excellence!



Pascal Unbehaun ist "Mister Germany" 2018



Der 21-jährige Polizeischüler Unbehaun kommt aus dem thüringischen Erfurt. Er ist 1,90 Meter groß und Leichtathlet. Nun darf er sich ein Jahr lang als der schönste Deutsche bezeichnen



Noah Fischer Noah Fischer Rocks „Unterhaltung am Meer“ Ein Mann. Ein Instrument. Unendlich viele Möglichkeiten. Noah Fischer kennt keine musikalischen Grenzen. Er ist der Rocker unter den Smooth-Jazzern. Bekannt wurde er als Saxophonist von Udo Lindenberg, aus dessen Panikorchester er nicht mehr wegzudenken ist. Denn wie heißt es so schön: Hinterm Horizont geht’s weiter. Die Reise von Noah Fischer hat eben erst begonnen. Und es sind noch Plätze frei.



Frank Lorenz und Affe Charly - Supertalent Finalisten Auf der Show-Bühne wird Affe Charly seinem Bühnenpartner Frank gehörig Kontra bieten und Ihre Lachmuskeln strapazieren!



Die Neu Miss 50Plus Germany 2018 Manuela Thoma-Adofo kommt aus München. "Die 50-Jährige setzte sich bei der Wahl der schönsten Frau über 50 Jahre am Samstag im Oldenburger Schloss gegen 19 Konkurrentinnen durch.Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 20Euro.



Der Reinerlös der Veranstaltung wird UNICEF-Gemeinsam für Kinder- gespendet. Karten zur ‚Unterhaltung am Meer’ gibt es im Vorverkauf: Strand-Promotion Rotraud Schwarz 04503 892770



Grand Hotel Seeschlösschen Tel. 04503- 6011 und bei der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Tel. 04503-35770



Karten-Online: www.unterhaltung-am-meer.de



Pressekontakt: Strand-Promotion Rotraud Schwarz info@strand-promotion.de



0171 8334464

