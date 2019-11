Pressemitteilung BoxID: 773888 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

"Strand in Sicht" 2020 - Das neue Strandmagazin ist da

Das neue Strandmagazin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH ist druckfrisch eingetroffen und macht mit tollen Bildern und Stories Lust auf den nächsten Urlaub am Meer. Auf 144 Seiten präsentiert das Magazin bestehend aus einem Imageteil und einem Gastgeberteil die Orte Timmendorfer Strand, Niendorf/ Ostsee und Hemmelsdorf. Der Leser erfährt unter dem Motto „Strand in Sicht“ alles zu den Themen Strand & Land, Lifestyle & Shopping sowie Konzerte & Nightlife. Natürlich bekommen Interessierte auch Informationen und Insider-Tipps zu ihrem nächsten Aufenthalt in Timmendorfer Strand. Lust auf Urlaub macht vor allem auch die Barfuß-Tour entlang der Küste, die die zahlreichen Beachbars vorstellt. Zudem werden die Highlight-Events 2020 präsentiert. Es wird auf jeden Fall wieder spannend, bunt und lebendig! Der Tourismusdirektor der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH Joachim Nitz sagt: „Das Strandmagazin ist alles in einem: Urlaubs-, Reise- und Veranstaltungsplaner gleichermaßen“ und ergänzt: „Seit vielen Jahren ist dieses Medium mit Abstand unser auflagenstärkstes Druckerzeugnis und präsentiert in einem attraktiven Umfeld die Leistungsträger der Gemeinde.“ Es ist sowohl in den Tourist-Informationen als auch online verfügbar. Zudem kann es ganz bequem per Post nach Hause bestellt werden.



„Das Titelmotiv entspricht zu 100 Prozent dem Motto des Magazins: „Strand in Sicht“. Es lädt zum Träumen ein und lässt den Leser die magische Stimmung am Strand von Timmendorfer spüren“, freut sich Silke Szymoniak, Marketingleiterin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH. Das Strandmagazin 2020 wurde in einer Auflage von 50.000 Exemplaren gedruckt, wovon 10.000 Stück als reines Imagemagazin produziert wurden. „Wir gehen davon aus, dass wir auch wie in diesem Jahr nachbestellen müssen, da die Nachfrage immer sehr hoch ist“, sagt Silke Szymoniak weiter.



Die einzelnen Ortsteile der Gemeinde Timmendorfer Strand präsentieren sich mit ihren ganz besonderen charakteristischen Eigenschaften. So zeigt sich Timmendorfer Strand trendig und innovativ, Niendorf/ Ostsee im maritimen modernen Gewand und Hemmelsdorf nach wie vor naturbelassen und ruhig. Der Gastgeberteil komplettiert das Magazin mit der Präsentation von ca. 250 Vermietern.



Ab dem 1. November werden auch die ersten Exemplare an Hotels, Cafés, Geschäfte etc. ausgeliefert. „Wir bemühen uns, alle zu beliefern, wir würden uns aber sehr freuen, wenn sich die Gastgeber und Leistungsträger nach Bedarf eigenständig Magazine bei uns in den Tourist-Informationen abholen“, so Joachim Nitz.



Wer sich das Magazin online als E-Magazin anschauen möchte wird unter http://timmendorfer-strand.de/de/mediathek fündig.

