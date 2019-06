Pressemitteilung BoxID: 756930 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Stars am Strand 2019

Zwischenbilanz zum Stand der Kartenvorverkäufe / SCOOTER ausverkauft, Karten für NENA und Michael Patrick Kelly noch erhältlich

Im Herbst letzten Jahres gab die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT GmbH) das Line-Up für Stars am Strand 2019 bekannt und vermeldet jetzt, dass das erste Konzert des dreitägigen Musik-Spektakels (SCOOTER am 06.09.) bereits ausverkauft ist.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit SCOOTER bereits zu diesem Zeitpunkt des Jahres die Musik-Arena von Stars am Strand voll ausverkaufen konnten“, sagt Joachim Nitz, Tourismus-Direktor von Timmendorfer Strand Niendorf. „Natürlich sind wir auch ein wenig erleichtert, dass auch für die anderen beiden Konzertabende mit NENA am 7. September und Michael Patrick Kelly am 8. September die Karten langsam knapp werden“, ergänzt Silke Szymoniak, Marketing-Leiterin der TSNT GmbH: „Jetzt heißt es schnell sein!“



SCOOTER, bestehend aus H.P.Baxxter, Etnik Zarari und Michael Simon sind die erfolgreichste deutsche Band seit Einführung der Single Charts. Ihr charismatischer Frontmann H.P., zwei energiegeladene Sounddesigner und eine einzigartige Live-Show brechen weltweit regelmäßig Rekorde. Mit Liedern wie „Hyper Hyper“ oder „How much is the fish“ machten sie Highspeed-Musik zu einem Massenphänomen, das sicherlich auch in Timmendorfer Strand die Massen zum Tanzen und Feiern bringen wird.



NENA betritt am Samstag, 7. September 2019 um 20 Uhr, die Bühne der Musik-Arena am Timmendorfer Strand direkt an der Wasserkante.



Mit herausragenden Zahlen hat NENA ihr 40. Bühnenjubiläum zelebriert. Die Nichts Versäumt – Tournee 2018 haben insgesamt 250.000 begeisterte Fans in 45 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden besucht. Aufgrund der sensationellen Nachfrage führt die Pop-Ikone ihre „Nichts Versäumt Tour“ auch in diesem Jahr fort und kommt zu Stars am Strand direkt an den Timmendorfer Strand.



MICHAEL PATRICK KELLY ist ein Ausnahme-Talent: Sein Album ›iD‹ ist mit Platin prämiert, sein Album ›Human‹ sowie die Single ›iD‹ erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festival-Auftritte begeisterten inzwischen über 350.000 Zuschauer. Eines seiner insgesamt 20 Konzerten im Sommer 2019 findet am 8. September in Timmendorfer Strand statt und so wird MICHAEL PATRICK KELLY nun das letzte Kapitel der iD Erfolgsgeschichte schreiben, bevor er sich ganz der Studioarbeit am Nachfolgewerk widmen wird.



Die Musik-Arena befindet sich am Strandabschnitt der Maritim-Seebrücke in Timmendorfer Strand und bietet Steh- und Sitz-Plätze für 4.700 Konzertbesucher pro Tag.



Für das NENA und Michael Patrick Kelly Konzert sind nur noch Sitzplatz- und VIP-Karten erhältlich, diese können in der Tourist-Information in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel: 04503 35 77-0) und unter www.eventim.de erworben werden.



Konzertprogramm:



Freitag, 06. 09. 2018: SCOOTER, Konzertbeginn: 20.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr), ausverkauft



Samstag, 07. 09. 2018: NENA, Konzertbeginn: 20.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr), Tickets ab 65,00 Euro



Sonntag, 08. 09. 2018 Michael Patrick Kelly, Konzertbeginn: 19.00 Uhr (Einlass ab 17.00 Uhr), Tickets ab 60,00 Euro



Akkreditierung: Akkreditierungswünsche richten Sie bitte an service@timmendorfer-strand.de

