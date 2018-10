Songs in the Mood of Swing & Soul am 26. Oktober 20:00 Uhr Trinkkurhalle

18.10.18

Cleo, die junge Stimme aus Hamburg berührt mit ihrem tiefgehenden Gesang den internationalen Blues & Jazz Himmel. Durch zahlreiche Besuche in New Orleans hat sie ihren eigenen Stil gefunden, ihren eigenen Sound hatte sie immer schon. Im NDR gab die außergewöhnliche Hamburger Sängerin, die auch hin und wieder mit einem Geigensolo überrascht, in einem beeindruckenden Livekonzert ihr überzeugendes Debüt. Als Sängerin des NDR Jazz Jugendorchesters stand sie bereits im großen Saal der Elbphilharmonie vor erlesenem Publikum auf der Bühne.



Ihre Musik atmet die Tiefe und emotionale Intensität des Blues. Ihre Stimme changiert zwischen Samt und Chili und sie weiß auf entwaffnend natürliche Art, virtuos mit ihr umzugehen.



Der Pianist Günther Brackmann ist seit vielen Jahren in verschieden Blues & Jazz Formationen unterwegs. Seit einiger Zeit ist die Zusammenarbeit mit der talentiertesten jungen Jazzsängerin in Deutschland dazugekommen. Seine improvisationsfreudige Art und die Fähigkeit der spontanen gemeinsamen Kommunikation mit Cleo machen jedes Konzert zu einem spannenden Ereignis, dass neben eigenen Kompositionen von gefühlvoll interpretierten Blues, Jazz & Soul Balladen getragen wird.

Thomas Biller am Kontra-Bass und Kai Bussenius am Schlagzeug bilden die erstklassige Rhythm-Section in diesem spielfreudigen Quartett.



VVK: Preise: VVK: 15,00€ zzgl. 10% VVK AK: 18,00€

Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH Tel. 04503-35770

Kartenhotline: Strand-Promotion Rotraud Schwarz Tel.: 04503 892770





(lifePR) (