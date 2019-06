Pressemitteilung BoxID: 756928 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

"Horizonte - 6. Internationales Fest der Kulturen" in Timmen-dorfer Strand

Protagonisten und Akteure gesucht

Rund um den Timmendorfer Platz und den Park am Alten Rathaus wird es bunt am 22. September 2019, wenn die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH zur Veranstaltung „Horizonte – 6. Internationales Fest der Kulturen“ einlädt.



Bei diesem Fest geht es darum, die Vielfalt von Timmendorfer Strand gemeinsam zu feiern und bei Musik, Kunst, Kulinarik und Kultur einen kunterbunten Tag zu verbringen.



Um zu zeigen, wie viele verschiedene Nationen in Timmendorfer Strand leben und arbeiten, wird im Vorfeld ein kurzer Film gedreht und hier werden noch Statisten gesucht: „Für das Video suchen wir Menschen, die in Timmendorfer Strand wohnen oder arbeiten und internationale Wurzeln haben und uns einige Fragen vor der Kamera beantworten. Der fertige Film wird dann am Veranstaltungstag Premiere feiern“, verrät Christine Knebelkamp aus der Veranstaltungsabteilung der TSNT GmbH. „Die ersten Planungen laufen schon an, aber wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch engagierte Akteure und Unterstützer für das Fest finden können“ , sagt Christine Knebelkamp.



Alle Interessierten können sich gerne bis 15.Juli 2019 direkt bei Christine Knebelkamp von der TSNT GmbH unter der E-Mail c.knebelkamp@timmendorfer-strand.de melden.

