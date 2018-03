Golfen und Shoppen – eine der besten Kombinationen, um am 11. März 2018 einen besonderen Sonntagnachmittag am Timmendorfer Strand zu verbringen.



Unter dem Motto „Golf für Jedermann“ lädt die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH gemeinsam mit der Golfanlage Seeschlösschen zu einem Golf-Turnier durch den gesamten Ort ein. An neun kreativen Stationen entlang der Kurpromenade, dem Strandpark und am Strand der Maritim Seebrücke können Teilnehmer von 12.00 bis 17.00 Uhr ihre ersten Golfschwünge versuchen und dabei die Leidenschaft für diesen Sport entdecken. Zusätzlich öffnen die Geschäfte von 12.00 bis 18.00 Uhr, damit der Tag am Meer in vollen Zügen genossen werden kann.



Ob beim kurzen Spiel in den runden Brunnen am Timmendorfer Platz oder beim langen Abschlag mit Fischfutterbällen auf die freie Ostsee – das Golf-Opening fordert den passionierten Minigolfer sowie den Golfprofi gleichermaßen heraus. Gestartet werden kann an jeder der neun Stationen in den Kategorien – Golfer und Nichtgolfer. Mit der Ausgabe einer Score Card, in der die verschiedenen Stationen verzeichnet sind, kann der Parcours erfolgreich absolviert werden. Die besten 3 Spieler der beiden Kategorien dürfen sich auf attraktive Preise freuen:



Golfer:





Golfpaket Ostsee Classic, Poloshirt und eine Flasche Wein

Golfpaket Ostsee Afterwork, Poloshirt und eine Flasche Wein

Poloshirt, sechs Logobälle und eine Flasche Wein





Nichtgolfer:





Day Spa Gutschein Seeschlösschen für 2 Personen und eine Flasche Wein

Day Spa Gutschein Seeschlösschen für 1 Person und eine 1 Flasche Wein

Badetuch und eine Flasche Wein





Eine Anmeldung ist im Vorfeld nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenfrei. Für die ersten Schwünge unterstützen erfahrene Golfer die Besucher mit wichtigen Tipps und Tricks. Geschäftsführer der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH Joachim Nitz, selbst Freizeit-Golfer:„ Wir möchten mit dieser Veranstaltung das Interesse am Golfen wecken und freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer“. Abgabe der Score Card und die Siegerehrung um 17.00 Uhr finden im Pagodenzelt der Golfanlage Seeschlösschen am Timmendorfer Platz statt.



Ein besonderes Highlight bietet die Golfanlage Seeschlösschen auch dieses Jahr wieder an, einen kostenlosen Platzreifekurs. Jeder der nachweislich seinen ersten Wohnsitz in Timmendorfer Strand und Bad Schwartau hat, kann dieses Angebot im Jahr 2018 wahrnehmen.



Mit dieser Aktion wollen wir möglichst viele Nichtgolfer für den Golfsport begeistern.



Ein weiteres Highlight im Rahmen des Golf Opening ist der Wettkampf unter Golfern: „das Shoot out“. Es werden ambitionierte Golferinnen und Golfer um 15 Uhr direkt an der Wasserkante gegeneinander antreten, um dort beim Longest Drive den weitesten Abschlag mit Fischfutterbällen auf die Ostsee zu platzieren. Der weiteste Schlag gewinnt!



Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorherige Anmeldung per E-Mail an j.gotthilf@timmendorfer-strand.de oder persönlich am Veranstaltungstag bis 14:30 Uhr in der Seeschlösschen Pagode auf dem Timmendorfer Platz.



Die Siegerehrung findet direkt an der Golfstation „Longest Drive“ am Strand der Maritim Seebrücke statt und die Gewinner können sich jeweils auf tolle Preise freuen.





Preis: Eine Übernachtung unter freiem Himmel im Schlafstrandkorb für 2 Personen

Preis: Ein Frühstücks-Gutschein für ein großes Frühstück für 2 Personen im Café Fitz

Preis: Ein großes Badetuch mit dem Timmendorfer Strand Logo





Die neun Stationen im Einzelnen:





Longest Put: Es gibt eine lange Minigolfbahn durch die Fußgängerpassage. Wer schafft es mit den wenigsten Schlägen?

Torwand-Chip: Es wird eine Torwand aufgebaut, die getroffen werden muss. Wer locht am häufigsten ein?

Strandkorb-Chaos: Beim Strandkorb-Chaos sind "aufgeklappte" Strandkörbe in einem Halbkreis aufgestellt, die aus ca. 15 bis 20 Metern getroffen werden müssen.

Bunker: Hier gilt es, einen kleinen Optimisten (Holzboot) vom Sand aus zu treffen.

Longest Drive vom Strand ins Meer. Je weiter man schlägt, desto mehr Punkte gibt es. Der weiteste Schlag wird gezählt.

Golf Crocket: Es wird ein kleiner Golf-Crocket-Parcour aufbaut, wer diesen mit den wenigsten Schlägen absolviert, bekommt die höchste Punktzahl.

das Boot "Vom Strand auf die Insel": Hier gilt es in ein Schlauchboot auf dem Wasser zu treffen.

Hit the Brunnen: An dieser Station ist die es die Aufgabe, einen hohen Annäherungsschlag über ca. 10m Entfernung so genau zu spielen, dass der Ball im Brunnen des Timmendorfer Platzes landet.

Put: Bei dieser Aufgabe geht es darum, den Ball aus ca. 10m Entfernung mit einem Schlag in ein Hufeisen einzulochen.



