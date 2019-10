Pressemitteilung BoxID: 772879 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Fackelwanderungen in Timmendorfer Strand und Niendorf/ Ost-see

Wärme und Gemütlichkeit am Ostseestrand

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH lädt Familien, Einheimische und Gäste in den kalten Wintermonaten von November 2019 bis März 2020 ein an kostenfreien Fackelwanderungen am Strand entlang der Ostsee teilzunehmen.



Geführt wird die Wanderung von Frans IJben aus Neustadt, der den Teilnehmern auch kleine Geschichten über Land und Leute erzählt. Da kann es vorkommen, dass die Teilnehmer auch mal etwas Seemannsgarn hören.



Jeder erhält eine kostenlose Fackel, die jüngeren Teilnehmer bekommen eine Fackel mit LED-Licht. Diese dürfen nach der winterlichen Führung auch mit nach Hause genommen werden.



Gestartet wird in Timmendorfer Strand an der Maritim Seebrücke um 19:30 Uhr, Wendepunkt ist das Teehaus.



In Niendorf beginnt und endet die Tour ebenfalls um 19:30 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz des Niendorfer Balkons.



Alle sind herzlich eingeladen an der ca. einstündigen Fackeltour teilzunehmen.



Folgend finden sich die genauen Termine der Tour:



Fackelwanderung Timmendorfer Strand

01.11.2019, 06.12.2019, 03.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020



Fackelwanderung Niendorf

15.11.2019, 20.12.2019, 24.01.2019, 21.02.2020, 20.03.2020

