Drei neue Mitarbeiterinnen im Team der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH

Ab dem 1. März bekommt die TSNT tatkräftige Unterstützung und ist gestärkt für die Sommersaison 2018.



Christine Knebelkamp, Vanessa Rosin und Josepha Schlott heißen die drei neuen Mitarbeiterinnen im Team der TSNT:



Frau Knebelkamp ist seit dem 5. Februar in der Veranstaltungsabteilung tätig und bringt sich mit vielen frischen und neuen Ideen ein. „Mit dem Thema Events kenne ich mich bestens aus, denn das habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber adidas als PR-Verantwortliche von der Pike auf gelernt“, berichtet die gebürtige Bayerin, die mit ihrer Familie nach Niendorf, in die Heimat ihres Mannes, gezogen ist.



„Seitdem wir hier wohnen, sind mir die Veranstaltungen und Aktionen der TSNT positiv aufgefallen. Nun selbst ein Teil dieses Teams hinter den Kulissen zu sein, damit erfüllt sich für mich ein Traum und ich freue mich die TSNT mit meinen Erfahrungen und Ideen tatkräftig bereichern zu dürfen“, verrät die 38jährige.



Frau Rosin und Frau Schlott vervollständigen das Team zum 1. März und freuen sich ebenfalls auf ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen. Die 25jährige Bad Schwartauerin Vanessa Rosin steigt ab jetzt als Online- und Content-Managerin bei der TSNT GmbH ein. „Ich habe Tourismus-, Event- und Hotelmanagement in Hamburg studiert und mich bei meinem letzten Arbeitgeber intensiv mit dem Bereich Online-Marketing beschäftigt. Mein Know-How jetzt bei der TSNT GmbH einzubringen und Timmendorfer Strand Niendorf damit digital weiter auf die Erfolgspur zu setzen, reizt mich sehr“, so Rosin.



Frau Josepha Schlott wird als gelernte Kauffrau für Büromanagement am Counter der TSNT GmbH für Buchungen, Gästeanfragen und Buchungsrückfragen zuständig sein. Die 23jährige Scharbeutzerin war zuletzt in einem Hotelbetrieb in Timmendorfer Strand Niendorf tätig und kennt sich bestens mit den Gegebenheiten vor Ort aus und „geht voller Freude und Spannung an ihre neuen Aufgaben heran“.



Mit frisch gestärktem Team bereitet sich die TSNT nun auf die Sommersaison vor.

