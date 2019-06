Pressemitteilung BoxID: 756025 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Auftakt zum Festivalwochenende

Warm Up Konzert mit Nils Landgren & der OGT Big Band des Ostsee-Gymnasiums

Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 20. Juni um 18 Uhr mit „Mr. Red Horn“ Nils Landgren und der Big Band des Ostsee-Gymnasiums ist der Auftakt zu den JazzBaltica Tagen in Timmendorfer Strand.



Für Dr. Axel Ster, Leiter der Big Band, ist die Zusammenarbeit mit Nils Landgren immer etwas Besonderes, Konzertreisen nach Japan und Schweden begeisterten nicht nur das Publikum, auch die Schülerinnen und Schüler hatten viel Freude an der gemeinsamen Zusammenarbeit. Mit dem Warm-Up Konzert feiert Axel Ster auch sein 20-jähriges Jubiläum, im Jahr 1999 gründete er die Big Band am Ostsee-Gymnasium. Zahlreiche Auftritte bei repräsentativen Anlässen begeisterten Jung und Alt.



Über den Timmendorfer Platz werden Swing-, Jazz-, Funk- und Soulklänge für alle Jazzfreunde zu hören sein.



Das Eröffnungskonzert ist der Auftakt von JazzBaltica vom 20. bis 23. Juni in Timmendorfer Strand, weitere Konzerte finden in der Musikmuschel und in der Rotunde der Trinkurhalle, im Maritim Seehotel und am Strand statt.



Viele Konzerte sind kostenfrei und Open Air – Keep swinging!



Damit es zu keinen Störungen durch Lärm von Fahrzeugen kommt, wird das Zentrum ab dem Hotel Holsteiner Hof ab 18 Uhr gesperrt. Nach Veranstaltungsende wird die Durchfahrtssperre wieder aufgehoben.



Das gesamte Programm: https://jazzbaltica.de/programm.

