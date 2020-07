Pressemitteilung BoxID: 807564 (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL))

Orientierungsrahmen mit Ziel- und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle veröffentlicht

Tierhalterinnen und Tierhalter haben eine hohe Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Tiere und sollten daher regelmäßig die betriebliche Situation überprüfen, am besten systematisch mit Hilfe von tierbezogenen Indikatoren. Hierdurch können eventuelle Tierschutzprobleme frühzeitig erkannt werden, außerdem wird die Verpflichtung zur betrieblichen Eigenkontrolle gemäß Tierschutzgesetz §11 (8) erfüllt. Damit die bei der Eigenkontrolle erhobenen Daten hinsichtlich der betrieblichen Tierwohlsituation auch eingeordnet werden können, braucht es Maßstäbe zur Bewertung.



Auf der Homepage des KTBL können nun die Ergebnisse der betrieblichen Eigenkontrolle mit den aktuell veröffentlichten Ziel- und Alarmwerten für die einzelnen Indikatoren abgeglichen und so ggf. der Handlungsbedarf abgeleitet werden. Für jeden Tierschutzindikator kann zukünftig eingeschätzt werden, ob sich die Situation im „grünen Bereich“ (Zielbereich) befindet oder ob mittel- bzw. kurzfristiger Handlungsbedarf (Frühwarn- bzw. Alarmbereich) zur Verbesserung der betrieblichen Tierwohlsituation besteht.



Das KTBL und das Thünen-Institut für Ökologischen Landbau haben gemeinsam im Rahmen des Projektes EiKoTiGer (Eigenkontrolle Tiergerechtheit) von 2017 bis 2020 in einem mehrstufigen Prozess einen Orientierungsrahmen für die Indikatoren zum KTBL-Praktikerleitfaden Tierschutzindikatoren Rind erarbeitet: Neben einer Expertenbefragung, einer Literaturauswertung und einer bundesweiten Erhebung der Tierschutzindikatoren in 44 Rinderhaltungsbetrieben wurden in drei Fachgesprächen unter Beteiligung von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Veterinärmedizin, Beratung, Verwaltung, landwirtschaftlicher Praxis, Erzeuger- und Tierschutzverbänden Ziel- und Alarmwerte für die betriebliche Eigenkontrolle abgestimmt.



Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um zu einem fachgerechten und gleichzeitig im Hinblick auf die erforderliche Akzeptanz sowohl unter Expertinnen und Experten als auch unter relevanten Akteursgruppen breit abgestimmten Ergebnis zu gelangen.



Der Orientierungsrahmen ist auf der Homepage des KTBL abrufbar unter www.ktbl.de > Themen > Tierwohl bewerten oder über den direkten Link: https://www.ktbl.de/themen/tierwohlbewertung/#c4094

