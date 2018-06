Ausgezeichnet: Wellnessurlaub mit Qualitätssiegel Der Fünf-Sterne Kur- und Feriencamping Max 1 in Bad Füssing/ Egglfing ist Bayerns erster zertifizierter WellVital® Campingplatz

Einmal eine Auszeit nehmen. Sich nach Herzenslust verwöhnen lassen. Entspannung für Körper, Geist und Seele. Kondition aufbauen, Lebensfreude tanken: das alles ist "WellVital® – Wohlfühlen in Bayern".



Nur wer die hohen Qualitätskriterien erfüllt, deren Gewährleistung durch unabhängige Prüfer kontrolliert wird, bekommt das WellVital®-Gütesiegel. Der Fünf-Sterne Kur- und Feriencamping Max 1 in Bad Füssing/ Egglfing ist Bayerns erster zertifizierter WellVital® Campingplatz.



Geprüft durch den TÜV Rheinland bieten die zertifizierten Betriebe ihren Gästen ein ausgezeichnetes und regionales Wellness-, Kulinarik- und Beherbergungsangebot. Neben dem Leitmotiv Wellness und der regionalen Verbundenheit stellen der respektvolle Umgang mit der Natur und den Menschen, fachkundige Beratung sowie eine hohe Servicequalität der Partner weitere wichtige Kriterien dar.



Egal, welcher Wellness-Typ man ist: ob Bewegung, Entspannung oder Schönheit besonders wichtig sind – WellVital® Camping in Bayern bietet mit traumhafter Landschaft, kulturellem Reichtum, gelebten Traditionen und herzlichen Menschen die besten Voraussetzungen für ein ganzheitliches Wohlbefinden.



Bei Max 1 ist man auf dem ganzen Platz komplett auf Gesundheit und Wellness ausgerichtet: mit komfortabler Lässigkeit und dem richtigen Quäntchen Luxus im gepflegten Grünen.



Mit seinem erfrischenden Naturbadesee, der großen Thermalbade- & Saunalandschaft mit Innen- & Außenpool, Ruheräumen mit Panoramablick, Wellness-& Gesundheitszentrum samt Kosmetik, Physiotherapie & Massage sowie dem Schmankerlrestaurant „Maxwirt“ steht Max 1 für gesundes Thermalcamping mit Genuss.



WellVital® Camping-Tipp: Wer als „campender Romantiker“ seine „Lieblingszeit“ bei Camping Max 1 verbringen möchte, wird sich über das gleichnamige Pauschal-Angebot ab 139,50 € pro Person freuen. Darin ist enthalten:





5 Übernachtungen inkl. Stellplatzgebühr und kostenlosem WLAN

Nutzung der platzeigenen Thermalbade- & Saunalandschaft

Leihbademantel

1 x Hot-Stone-Massage 25 Min.

1 x Aromamassage 20 Min.

1 x Fußreflexzonenmassage





Auf geht’s zu ausgezeichnetem Wellnesscamping auf Bayerisch!

