Mit einem A-cappella-Konzert ist am Freitag, den 2. Februar 2018 um 20.00 Uhr vocaldente im Kurhaus Bad Krozingen im Rahmen des Winter-Festivals zu Gast.



vocaldente ist ein rein vokales Erlebnis ohne technische Hilfsmittel, unverstärkt und unverfälscht, während viele A-cappella-Gruppen auf technische Hilfsmittel, Verstärker und Effekte setzen. Das Repertoire ist dabei modern und umfasst die Unterhaltungsmusik der letzten 100 Jahre von den Goldenen Zwanzigern bis hin zum aktuellen Popsong. Mit dieser Mischung schaffen vocaldente eine einzigartige und unmittelbare Form des a cappella, die berührt und mitreißt. Das Quintett ist Preisträger der bedeutendsten nationalen wie internationalen Vokal- und A-cappella-Wettbewerben in Asien, Europa und den USA!



Ganz nach dem Motto „Keep rollin“ hat vocaldente Geschichten aus unterschiedlichen Touren wie z. B. Moskau, Philippinen, Shanghai, Amerika als rein vokales Erlebnis mitgebracht.



Nach jeder Tour folgt eine neue Tour, vocaldente bleibt am Ball: ob Fußballrap, Bollywood oder gefühlvolle Balladen. Ihre Reise durch 100 Jahre Popmusik ist noch lange nicht vorbei! Kurzum: „Deutschlands erfolgreichster A-cappella-Export“, das ist vocaldente - das ist „a cappella art“.



Tickets sind bei der Tourist-Information im Kurgebiet, Tel. 076334008-163 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren