Weihnachtsferienspaß im aquarado BAD

An Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr bleibt das aquarado geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag hat das aquarado von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Ansonsten hat das aquarado von 24. Dezember 2018 bis 4. Januar 2019 von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.



Am Freitag, den 29. Dezember 2018 und Freitag, den 4. Januar 2019 findet ab 16.00 Uhr ein Spielenachmittag statt. Spiele und viel Spaß stehen auf dem Programm.



Am Sonntag, den 6. Januar 2019 ist von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr das traditionelle Dreikönigsschwimmen.



Weitere Auskünfte unter Telefon 0 76 33/4008-510 oder unter www.aquarado.de

