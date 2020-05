Pressemitteilung BoxID: 798643 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

"Vita Classica"-Physiotherapie wieder in Betrieb

Die Physiotherapie-Abteilung in der „Vita Classica Bad Krozingen“ steht wieder für medizinisch notwendige Behandlungen zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere alle physiotherapeutischen Behandlungen im separaten Behandlungsraum, Einzel-Krankengymnastik an Geräten, medizinische Fußpflege sowie medizinische Gyrotonic. Der



Betrieb läuft nur langsam an.

Eine ausführliche Beratung und terminliche Vormerkung ist erforderlich unter Telefon 07633 4008-146/-166 oder kurmittelverkauf@bad-krozingen.info. Danach werden die Termine vergeben.



Die notwendigen Abstandsregeln und Desinfektionsregeln sind unbedingt zu beachten.

