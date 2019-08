Pressemitteilung BoxID: 762074 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

"SummerWine" auf dem Rebberg

Am Freitag, den 9. August 2019 findet die Veranstaltung "SummerWine" auf dem Bad Krozinger Rebberg mit dem Weingut Hugo Glöckler statt. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr bei der Tourist-Information Bad Krozingen.



Die Teilnehmer erwartet eine kleine Führung durch den Rebberg mit viel Wissenswertem zur Region und zum Thema Wein & Reben. Der Winzer Markus Glöckler präsentiert an lauschigen Plätzchen im Weinberg insgesamt sechs seiner Weine. Begleitend dazu werden regionale, hausgemachte kulinarische Köstlichkeiten serviert. Der erste Gang findet an einem wunderschönen Aussichtspunkt statt, die folgenden Gänge an einer Schutzhütte in den Reben mit herrlicher Sicht Richtung Tunsel, ins Markgräflerland und bis zu den Schwarzwälder Höhen. Der ehemalige Ortsvorsteher von Tunsel, Peter Ritzel, wird die eine oder andere Geschichte aus seiner kleinen Gemeinde parat haben. Renate und Markus Glöckler vom Weingut sowie Kurdirektor Rolf Rubsamen betreuen die Gäste persönlich und sorgen für eine rundum gelungene Veranstaltung.



Darauf dürfen Sie sich die Teilnehmer freuen: Begrüßung mit Vita Secco und 2018er Bad Krozinger Steingrüble Gutedel trocken, dazu Bad Krozinger Sushi; 2018er Bad Krozinger Steingrüble Weißburgunder Kabinett trocken und Grauburgunder Kabinett trocken, dazu Schäufele mit hausgemachtem Kartoffelsalat und frischem Bauernbrot; 2018er Bad Krozinger Steingrüble Nobling Spätlese und 2017er Spätburgunder Kabinett trocken, dazu Käse-Variation aus dem Elsass; 2017er Pinot Noir QbA und Winzersekt rosé extratrocken, dazu Schwarzwälder Kirschtorte im Glas.

