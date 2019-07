Pressemitteilung BoxID: 759794 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

"Sommerfrische" in der Vita Classica

Von 29. Juli bis 7. September 2019 lädt die Vita Classica Bad Krozingen zur „Sommerfrische“ in die weitläufige mediterrane Außenanlage rund um das Säulen-Außenbecken und zu einem speziellen Sommer-Kursprogramm ein. In der Therme und im Saunaparadies erwarten die Gäste außerdem viele Specials.



Unterschiedliche Aktivprogramme, an denen die Gäste nach Lust und Laune teilnehmen können, sorgen für Urlaubsstimmung. Montags bis freitags um 11.10 Uhr, 11.40 Uhr und 18.05 Uhr sowie samstags um 13.10 Uhr und 13.40 Uhr finden kostenlose Schnupperkurse im Mineral-Thermalwasser statt. Diese bestehen meist aus einem Mix von Kräftigungsübungen und Herz-Kreislauf-Training. Wer es ruhiger mag, kann auch einfach unter den zahlreichen Palmen Entspannung finden.



Ein Sommerkurs-Programm findet ab 29. Juli oder 19. August statt. Ein AquaCycling Kurs kann mit 3 Einheiten, 1x pro Woche, für € 55,- zzgl. € 5,- Pfand oder mit 6 Einheiten, 2x pro Woche, für € 99,- zzgl. € 5,- Pfand gebucht werden. Der AquaJumping Kurs ist mit 3 Einheiten, 1x pro Woche, für € 55,- zzgl. € 5,- Pfand erhältlich. Eine Einheit beträgt jeweils 45 Minuten und der Eintritt in die Vita Classica-Therme ist inklusive.



Außerdem findet am 7. und 21. August, am 11. und 25. September sowie am 9. und 23. Oktober eine geführte E-Bike-Tour durch das Markgräflerland statt. Eine Tour dauert drei Stunden und kann für € 25,- (mit Gästekarte € 19,90) oder mit dem eigenen E-Bike für € 10,- gebucht werden. Eine Anmeldung ist bis 17.00 Uhr am Vortag an der Tourist-Information, Tel. 07633 4008-163 möglich.



In der Vita Classica-Therme, im Saunaparadies und im Wohlfühlhaus profitieren die Besucher von attraktiven Sommer-Angeboten.



Weitere Informationen und Anmeldung im Wohlfühlhaus der Vita Classica, Tel. 07633 4008-160 oder unter www.vita-classica.de

